  Яромир Ягър обяви, че няма намерение да продължава професионалната си кариера

Яромир Ягър обяви, че няма намерение да продължава професионалната си кариера

  • 21 фев 2026 | 12:38
Яромир Ягър обяви, че няма намерение да продължава професионалната си кариера

Олимпийският шампион и двукратен носител на Купа „Стенли“, Яромир Ягър, обяви, че няма намерение да продължава професионалната си кариера, съобщава ТАСС. Коментарът на играча беше цитиран от портала hokej.cz. Този сезон е 38-ият за Ягър като професионалист.

„Феновете няма да ме видят отново“, каза чехът. „Трябва да се случи чудо, ще трябва да изглеждам с 15 години по-млад. Понякога карам кънки, но качих килограми по време на Олимпиадата. Не правех нищо друго, освен да ям и да гледам телевизия, така че качих 4-5 килограма. Физическите упражнения са много важни; става въпрос за дисциплина. Най-лошото е, когато нямаш нужда от тях, но да се насилваш е ужасно. Все още поддържам форма, но не тренирам достатъчно усилено, за да играя“, призна той.

54-годишният Ягър бе избран под номер пет в драфта на Националната хокейна лига (НХЛ) от Питсбърг през 1990 година. Той печели две Купи „Стенли“ с отбора (1991 и 1992). Изиграва 1733 мача от редовния сезон в НХЛ, отбелязвайки 1921 точки (766 гола и 1155 асистенции). Той е втори в историята на лигата по общ брой точки, след канадеца Уейн Грецки (2857 - 894 асистенции и 1963 асистенции). С националния отбор нападателят печели злато (1998) и бронз (2006) на Олимпийските игри, както и две световни първенства (2005 и 2010).

Ягър е играл общо 24 сезона в НХЛ. Само американецът Крис Челиос и канадецът Горди Хау (двамата с по 26), както и канадецът Марк Месие (25), са пред него по този показател. В НХЛ Ягър е играл още за Вашингтон, Ню Йорк Рейнджърс, Филаделфия, Далас, Бостън, Ню Джърси, Флорида и Калгари. В момента нападателят играе за чешкия клуб Кладно.

По време на локаут сезона 2004-05 и от 2008 до 2011 година Ягър игра за руския Авангард Омск. С отбора той спечели Купата на европейските шампиони (2005). Ягър играе за Кладно от 2018, където започва кариерата си през сезон 1988-89. Той е и съсобственик на отбора. През този сезон нападателят е изиграл шест мача, записвайки една асистенция.

