  2. Милано - Кортина 2026
  Томазо Джакомел е в болница, след като се отказа по време на масовия старт

Томазо Джакомел е в болница, след като се отказа по време на масовия старт

  • 21 фев 2026 | 11:32
  • 752
  • 1
Томазо Джакомел е в болница, след като се отказа по време на масовия старт

Италианската надежда за златен медал в биатлона Томазо Джакомел е постъпил в болница, след като трябваше да се откаже по време на масовия старт по биатлон на Олимпийските игри по-рано в петък, предаде ДПА.

Джакомел забави темпото, след като поведе в състезанието след втората стрелба и в крайна сметка се откъсна и седна в снега. Той публикува информация в Инстаграм, без да уточнява точния характер на проблема си.

„Добре съм - ако мога да кажа, че съм добре, когато трябваше да отпадна, докато водех в състезанието“, публикува той. „Веднага след второто лягане по корем тялото ми някак спря да работи правилно и наистина се мъчех да дишам и да се движа, затова трябваше да спра. Най-лошото чувство, което съм изпитвал в живота си досега. Опитах се да карам ски много бавно през първата част от третата обиколка, но тялото ми не ми позволяваше да карам  повече“, съжалява италианецът.

Той добави своя снимка в болнично легло: „Ще направя някои медицински прегледи през следващите дни, за да разбера какво се е объркало днес.“

Джакомел, който водеше в Световната купа в продължение на няколко седмици през януари, каза, че разочарованието е било огромно. Той спечели сребро със смесения отбор в първото олимпийско състезание, докато състезанието в петък беше последният му шанс да добави индивидуални сребърни трофеи.

„Много неща ми минават през главата в момента... фрустрация, гняв, разочарование... Опустошително е. Опустошително е да спра, но днес нямаше нищо, което можех да направя срещу собственото си тяло.“

Но той се закле, че ще се върне за Игрите през 2030 година във Френските Алпи, казвайки: „Абсолютно не е краят на Игрите, на които се надявах, но никога няма да се откажа. 4 години летят бързо и ще опитам отново във Франция", завърши Джакомел.

Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене
  • 21 фев 2026 | 07:15

Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

  • 21 фев 2026 | 07:15
  • 5286
  • 0
Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали
  • 21 фев 2026 | 07:00

Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

  • 21 фев 2026 | 07:00
  • 11618
  • 2
Швейцария спечели бронзовите отличия в олимпийския турнир по кърлинг
  • 21 фев 2026 | 02:03

Швейцария спечели бронзовите отличия в олимпийския турнир по кърлинг

  • 21 фев 2026 | 02:03
  • 1640
  • 1
Норвегия запази лидерството си в класирането по медали
  • 21 фев 2026 | 01:42

Норвегия запази лидерството си в класирането по медали

  • 21 фев 2026 | 01:42
  • 1516
  • 0
САЩ не остави шансове на Словакия и ще играе с Канада за олимпийската титла
  • 21 фев 2026 | 00:59

САЩ не остави шансове на Словакия и ще играе с Канада за олимпийската титла

  • 21 фев 2026 | 00:59
  • 4433
  • 2
Ден 14 на Олимпийските игри: ето кои са поредните шампиони
  • 21 фев 2026 | 00:40

Ден 14 на Олимпийските игри: ето кои са поредните шампиони

  • 21 фев 2026 | 00:40
  • 21337
  • 3
Добруджа 1:0 Монтана, домакините откриха от дузпа
  • 21 фев 2026 | 12:30

Добруджа 1:0 Монтана, домакините откриха от дузпа

  • 21 фев 2026 | 12:30
  • 4741
  • 6
Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени
  • 21 фев 2026 | 10:48

Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени

  • 21 фев 2026 | 10:48
  • 15742
  • 17
Хулио Веласкес за терена в Бистрица: Не съм притеснен, но съм загрижен
  • 21 фев 2026 | 11:19

Хулио Веласкес за терена в Бистрица: Не съм притеснен, но съм загрижен

  • 21 фев 2026 | 11:19
  • 12114
  • 15
ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката
  • 21 фев 2026 | 07:45

ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

  • 21 фев 2026 | 07:45
  • 10078
  • 65
Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали
  • 21 фев 2026 | 07:00

Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

  • 21 фев 2026 | 07:00
  • 11618
  • 2
Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене
  • 21 фев 2026 | 07:15

Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

  • 21 фев 2026 | 07:15
  • 5286
  • 0