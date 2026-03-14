Ще помогне ли ЦСКА на Левски в битката за титлата с Лудогорец - включете се с коментар в efbet Лига live
  3. Габриела Стоева и Стефани Стоева с бронз на турнир в Базел

  • 14 март 2026 | 16:59
Европейските шампионки Габриела Стоева и Стефани Стоева спечелиха бронзов медал на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите "World Tour Super 300" в Базел (Швейцария) с награден фонд 250 хиляди долара.

Сестрите, които са поставени под номер 5 в схемата, загубиха на полуфиналите в оспорван мач от И Цзин Ли и И До Ван (Китай) с 21:15, 21:23, 16:21 за час и 23 минути на корта.

Стефани и Габриела Стоеви спечелиха убедително първия гейм, а във втория поведоха с 19:12, но съперничките им направиха силна серия след това. Те изравниха 21:21, но загубиха следващите две разигравания, а с това и втората част. В третия гейм китайките водеха, българите успяха да намалят изоставането си на 16:18, но с три поредни точки Ли и Ван затвориха мача.

Теодор Митев и Денис Маринов достигнаха до полуфиналите на двойки в Хавана

Тепавичаров и Спасова с купите при зрелостниците на "Тенис на маса Фест 2026"

Сестри Стоеви са полуфиналистки в големия турнир в Базел

Пенева и Петров са втора резерва за финала на СК по батут в Алкмаар

Отлично представяне на Теодор Митев в Куба

Бербатов изпрати конкретни предложения до трима министри

