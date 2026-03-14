Етър 64 и Бяла се класираха за финала за Купата на България по хандбал за жени

Етър 64 и Бяла се класираха за финала на турнира за Купата на България по хандбал за жени за втора поредна година.

Великотърновки победиха Свиленград с 27:21 (10:11) в първия полуфинал в за "Арена Бяла" и ще играят за трофея за четвърти последователен път.

След равностойна първа част, в която Свиленград взе минимален аванс от 11:10, след почивката хандбалистките на Етър започнаха със серия от 4:1, за да поведат с 14:12 в 36-ата минута и до края не допуснаха да бъдат застигнати. Ключова беше и поредицата от четири безответни попадения, която позволи на "виолетовите" да поведат с 23:17 и да запазят разликата в последните десетина минути.

Силен мач за победителките направи Александра Замишляк с 9 попадения, а Мария Спиридонова добави 4. За Свиленград най-резултатна беше Екатерина Стефанова с 5 гола.

Домакинът на финалната четворка и защитаващ трофея си от миналия сезон Бяла пък се справи без особени проблеми със Сливница с 42:30 (28:12) във втория полуфинал.

Шампионките направиха серия от осем безответни попадения и поведоха с 14:4 малко след средата на първото полувреме, като до края на мача контролираха играта.

Битката за Купата между Бяла и Етър 64 е утре (15 март) от 14,00 часа в зала "Арена Бяла", а преди това от 11,00 часа ще бъде срещата за 3-ото място между Свиленград и Сливница.