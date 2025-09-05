Популярни
Шок за феновете: Тайсън срещу Мейуедър през 2026-а

  5 сеп 2025 | 11:40
  • 450
  • 0

Майк Тайсън и Флойд Мейуедър ще се изправят един срещу друг в демонстративен боксов мач, планиран за пролетта на 2026 г., обявиха двамата в съвместно изявление.

Легендите на бокса ще се бият под шапката на CSI Sports/Fight Sports, които по-рано същия ден обявиха серия от нови назначения, сред които бившия шеф на ESPN/DAZN Джон Скипър и бившия директор на HBO Pay-Per-View Марк Тафет.

Мястото и точната дата на мача Тайсън – Мейуедър все още не са уточнени, но срещата официално е обявена за демонстративна. Това идва след слабото представяне на Тайсън през ноември срещу YouTuber-а и претендент в полутежка категория Джейк Пол, отбелязва boxingscene.com. Асоциацията на боксовите комисии постанови, че подобни срещи – с рундове от две минути, допълнително подплатени ръкавици или разлики в теглото – ще бъдат класифицирани като демонстрации.

Въпреки това звездната притегателна сила на бившия шампион в тежка категория Тайсън и непобедения (50-0) Мейуедър – и двамата членове на Залата на славата – привлича огромно внимание към събитието.

„Когато CSI ми предложиха мач срещу Флойд Мейуедър, си помислих, че няма шанс това да се случи. Но Флойд каза "да". Този двубой е нещо, което нито светът, нито аз някога сме мислили, че може да се осъществи. Боксът вече е навлязъл в нова ера на непредсказуемостта – а този мач е най-непредсказуемото. Все още не мога да повярвам, че Флойд иска да го направи. Това ще е пагубно за здравето му, но той го иска, подписано е и ще се състои", каза Тайсън.

„Моето непобедено постижение през последните 30 години доказва, че няма нито един боксьор, който може да опетни наследството ми. Ако правя нещо, то ще е голямо и легендарно. Аз съм най-добрият в бизнеса на бокса. Тази демонстрация ще даде на феновете това, което искат", каза Мейуедър.

Флойд вече е изиграл няколко демонстративни мача, включително един срещу Логан Пол в Маями. Сега на 48 години, той отново беше свързван с името Мани Пакиао – осемкратният световен шампион се завърна на професионалния ринг през юли 2025 г. на 46 години и завърши наравно срещу шампиона на WBC в полусредна категория Марио Барос-младши. Мейуедър – Пакиао през 2015 г. остава най-доходоносният боксов мач в историята.

Сега обаче Пакиао се насочва към нов двубой за титла през декември, а Мейуедър избира Тайсън, който преди мача си с Пол направи скандално интервю със сина си и след първия рунд видимо се срина – тялото му на 58-годишен показа последиците от здравословни проблеми, отбелязва boxingscene.com.

На Netflix двубоят Пол – Тайсън привлече 108 милиона зрители на живо сред абонатите.

CSI Sports планира масирана маркетингова кампания с ежеседмични премиум материали и глобален обхват. Компанията обещава нови технологии, които „ще революционизират и завинаги ще подобрят спорта и зрителското преживяване“.

