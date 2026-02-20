Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джордж Лазаров и Джулия Терзийска станаха държавни шампиони в зала

Джордж Лазаров и Джулия Терзийска станаха държавни шампиони в зала

  • 20 фев 2026 | 15:56
  • 233
  • 0
Джордж Лазаров и Джулия Терзийска станаха държавни шампиони в зала

Джордж Лазаров (ТК Дема, София) при мъжете и Джулия Терзийска (ТК Дема, София) при жените триумфираха с титлите на Държавното лично първенство по тенис в зала в София. Надпреварата от календара на Българската федерация се проведе на базата на ТК „Барокко Спорт" и имаше награден фонд от 4000 евро.

Поставеният под номер 1 при мъжете Джордж Лазаров победи на финала третия в схемата Михаил Иванов (ТК НСА, София) с 6:0, 6:1. Така Лазаров спечели титлата с четири поредни победи и нито един загубен сет. На трето място се класираха Васил Димитров (ТК Левски) и Пламен Милушев (ТК НСА).

При жените участващата с „уайлд кард" Джулия Терзийска (ТК Дема) надделя в много оспорван финал над Ралица Александрова (ТК Академия Йорданови, София) с 6:7(5), 6:3, 7:5. В този мач Терзийска записа трудна победа след обрат. На трето място се класираха Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора) и Еленора Тонева (ТК Барокко Спорт, София).

Васил Димитров (ТК Левски) и Михаил Иванов (ТК НСА) триумфираха с титлата на двойки при мъжете. На финала те се наложиха над Борислав Кирилов (ТК Вектор Тенис Спорт, София)/Джордж Лазаров (ТК Дема) с 5:7, 7:6(2), 10-8. На трето място се класираха двойките Васил Шандаров (ТК Вектор Тенис Спорт)/Радослав Шандаров (ТК Вектор Тенис Спорт) и Ваньо Василев (ТК Дема)/Стефан Люцканов (ТК Локомотив 1929, София).

На финала на двойки при жените Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора) и Рафаела Симеонова (ТК Ямбол 2005) победиха с 6:2, 2:0 и отказване Лютфия Велиева (ТК НСА)/Хюлия Велиева (ТК НСА). На трето място се класираха Биляна Павлова-Димитрова (ТК Дема)/Джулия Терзийска (ТК Дема) и Моника Кирилова (ТК Вектор Тенис Спорт)/Ралица Александрова (ТК Академия Йорданови).

Турнирен директор на първенството беше Пресиян Коев, а главен съдия - Милена Коцева.

