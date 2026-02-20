Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски ще играе 1/2-финал на двойки в Ню Делхи

Донски ще играе 1/2-финал на двойки в Ню Делхи

  • 20 фев 2026 | 13:15
  • 63
  • 0
Донски ще играе 1/2-финал на двойки в Ню Делхи

Националът на България за „Купа Дейвис" Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи (Индия) с награден фонд 107 000 евро.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, победиха представителите на домакините Дивидж Шаран и Каран Сингх с 6:3, 6:4 за 66 минути.

Двамата поведоха с 3:0, допуснаха изравняване, след което със серия от три поредни гейма взеха първата част. Във втория сет те направиха ранен пробив, който се оказа достатъчен за крайния успех.

Донски заработи 30 точки за световната ранглиста на АТП и 865 долара.

Следващите им съперници ще станат ясни по-късно днес.

Следвай ни:

Още от Тенис

Джокович ще играе и в Маями

Джокович ще играе и в Маями

  • 20 фев 2026 | 05:29
  • 3468
  • 1
Три американки ще играят на полуфиналите в Дубай

Три американки ще играят на полуфиналите в Дубай

  • 19 фев 2026 | 21:12
  • 644
  • 0
Леонид Шейнгезихт достигна до полуфиналите на двойки на турнир в Испания

Леонид Шейнгезихт достигна до полуфиналите на двойки на турнир в Испания

  • 19 фев 2026 | 18:41
  • 752
  • 0
Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки в Монастир

Ива Иванова се класира за полуфиналите на двойки в Монастир

  • 19 фев 2026 | 18:20
  • 809
  • 0
Ясни са финалистите на Държавното лично първенство в зала

Ясни са финалистите на Държавното лично първенство в зала

  • 19 фев 2026 | 15:17
  • 812
  • 0
Донски е 1/4-финалист на двойки на "Чаланджър" в Индия, Кузманов отпадна

Донски е 1/4-финалист на двойки на "Чаланджър" в Индия, Кузманов отпадна

  • 19 фев 2026 | 15:15
  • 609
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с ненужен халф

ЦСКА се раздели с ненужен халф

  • 20 фев 2026 | 12:53
  • 4327
  • 1
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 13567
  • 18
Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 10117
  • 18
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 95032
  • 384
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 9031
  • 15
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 8276
  • 0