Даниел Пешков ще стартира с номер 56 в утрешния масов старт на 50 км класически стил в Милано - Кортина

Състезателят по ски бягане Даниел Пешков ще стартира с номер 56 в утрешния масов старт на 50 километра класически стил на Олимпиадата в Милано - Кортина. Надпреварата започва в 12:00 часа на трасето в Тезеро, а за участие в нея са записани 65 ски бегачи.

23-годишният Пешков вече участва в четири състезания на зимните Игри. Той направи олимпийския си дебют в скиатлона на 10 + 10 километра на 8 февруари, но не успя да завърши.

Самото участие на Матиканов и Пешков в Милано - Кортина е успех

След това се нареди 73-и в индивидуалния спринт, остана 67-и в интервалното бягане на 10 километра, а в отборния спринт с Марио Матиканов завършиха 22-и.

С номер 1 в утрешния масов старт ще потегли Йоханес Клаебо (Норвегия), който спечели всичките пет дисциплини от програмата на зимните Игри в Милано - Кортина при мъжете - скиатлон, индивидуален спринт, интервално бягане, отборен спринт и щафета, като вече има рекордните общо десет златни олимпийски медала.