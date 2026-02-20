Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Канада изненадващо не стигна женския финал в кърлинга

Канада изненадващо не стигна женския финал в кърлинга

  • 20 фев 2026 | 18:20
  • 409
  • 1
Канада изненадващо не стигна женския финал в кърлинга

Канада ще има последен шанс за олимпийско злато в кърлинга на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина, но той изненадващо ще дойде чрез мъжкия отбор, около който се разрази сериозна полемика.

След като Канада вече остана без медал в смесеното отборно състезание, най-високоранкираните канадски състезателки при жените бяха изненадващо сразени от Швеция на Анна Хаселборг в полуфиналите. Хаселборг има злато от Пьончан 2018 и бронз от Пекин, а с още една титла ще изравни с по две легендарната Анете Норберг - шампионка от Торино 2006 и Ванкувър 2010. 

Швеция, която е поставена под №12 в световната ранглиста, ще се изправи срещу Швейцария в мача за златото в неделя. Шведките, които са печелили женския олимпийски турнир три пъти, откакто кърлингът се завърна в олимпийската програма през 1998 г., победиха Канада с 6:3.

Отборът на Силвана Тиринцони от Швейцария надделя над САЩ със 7:4 и ще се бори за първата си олимпийска титла при жените. Швейцарките взеха сребро зад Канада на последните две световни първенства, след като преди това спечелиха четири поредни световни титли в най-големия турнир извън Олимпиадата.

Най-доброто олимпийско постижение на швейцарките, водени от 46-годишната Силвана Тиринзоне, са сребърните медали от Солт Лейк Сити 2002 и Торино 2006, като за последния отстъпиха на именно Швеция във финала.

Канада ще играе срещу САЩ за бронзовите медали в събота.

В мъжкия турнир Канада ще се изправи срещу Великобритания в мача за златото в събота, докато Норвегия ще срещне Швейцария в двубоя за бронза по-късно същия ден.

Канадският мъжки отбор попадна в центъра на скандал, който привлече внимание далеч извън леда, след като няколко състезатели бяха обвинени в двойно докосване на камъка — нарушение на правилата в кърлинга.

