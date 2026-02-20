Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. 20 000 гласа, един ритъм - олимпийския празник на биатлона

20 000 гласа, един ритъм - олимпийския празник на биатлона

  • 20 фев 2026 | 17:56
  • 635
  • 0
20 000 гласа, един ритъм - олимпийския празник на биатлона

Те носят норвежки викингски шлемове, френски костюми на кокошки и немски пухкави черно-червено-жълти шапки във формата на крави, боядисват лицата си в националните цветове, наметват се със знамена и обличат патриотични костюми, докато пеят "YMCA" или скандират името на своя герой.

Близо 20 000 фенове на биатлона, които изпълват трибуните и се нареждат покрай трасетата на биатлонната арена в Антерселва, са сред най-шумните и колоритни на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина. Ентусиазмът им вероятно достигна връх в петък по време на масовия старт на 15 километра при мъжете, но се очаква да бъдат не по-малко екзалтирани и в женския масов старт в събота.

Името на Ерик Перо скандираха група френски фенове с шапки на кокошки в синьо, бяло и червено, носещи изрязано изображение на лицето му— той спечели два златни и един сребърен медал на тези Зимни игри. Конкретно в масовия старт остана 20-и, но друг французин - Контон Фийон Майе - спечели бронз, докато шампион стана Йоханес Дале.

По-нагоре по трасето Йостейн Сетърдал от Берген, Норвегия, беше облечен в костюм със знамето на страната си и със слънчеви очила, застанал сред група шведски фенове с жълто-сини якета и шапки. Въпреки че страните им са съперници на пистата и на стрелбището, те се подкрепят взаимно и аплодират всички състезатели, каза той.

„Това е биатлонното семейство“, каза той. „Атмосферата е различна. Ходил съм на футболни мачове в Англия и не е така. Тук всички сме приятели. Затова е толкова специално.“

По време на състезанията, когато водещият биатлонист влезе в зоната за стрелба, тълпата избухва в оглушителни овации. Настъпва пълна тишина преди първия изстрел, след което се чува общо „ура“ при всяко попадение и разочаровани звуци при пропуск. Италианските и германските биатлонисти получават най-силните реакции, но празнично настроената публика подкрепя всеки скиор, който премине покрай разпродадените трибуни или се бори по изкачванията.

Биатлонът е един от най-гледаните зимни спортове в Европа, а олимпийските стартове се провеждат на утвърдено и често използвано съоръжение — арената "Зюдтирол" в Антерселва, Италия. Това е ежегодна спирка от календара на Световната купа по биатлон и редовен домакин на световни първенства.

Мястото знае как да посреща и настанява хиляди фенове — независимо от времето. Стрелбището се намира на надморска височина от 1600 метра, в горната част на долината Антерселва, в сянката на назъбени, заснежени върхове близо до австрийската граница. Биатлонната арена разполага с най-големия капацитет за зрители от всички съоръжения на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026 и прие близо 200 000 фенове по време на надпреварата.

Алън и Малори Ейърс са пропътували целия път от Бентънвил, щата Арканзас, за да присъстват на олимпийските събития. Те споделиха пред "Асошиейтед прес", че гледката от арената в Антерселва е най-впечатляващата, която са виждали.

Германският фен Алоис Ашенбренер разказа, че той и групата му от почитатели с шапки на крави са шофирали осем часа в снежна буря в четвъртък, след което са използвали два шатъл автобуса и са вървели още 15 минути, за да стигнат до масовия старт в петък.

„Струваше си“, каза той. „Аплодираме всички.“

Материал на Марта Белисле за "Асошиейтед прес"

