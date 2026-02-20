Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Готвят промени в ски скока заради измамите с инжектиране на хиалуронова киселина в пенисите на спортистите

Готвят промени в ски скока заради измамите с инжектиране на хиалуронова киселина в пенисите на спортистите

  • 20 фев 2026 | 16:46
  • 881
  • 0
Готвят промени в ски скока заради измамите с инжектиране на хиалуронова киселина в пенисите на спортистите

Шефът на контролната комисия в ски-скока към Световната федерация по ски (ФИС) Матиас Хафеле има опасения, че може да се наложат нови промени в техния спорт и допускането на скачачите след твърденията, че спортистите са инжектирали хиалуронова киселина в пенисите си, за да увеличат размера си и по този начин производителността на костюма и увеличаване на метража, съобщава агенция ДПА.

Колкото повече плат има на върха на екипа отпред, толкова е по-вероятно ски-скачачът да лети по-далеч. 3D-скенер се използва за проверка на правилата за костюмите, но самите членове на контролната комисия трябва да бъдат по-прецизни.

Специално в този компонент на ски-скока няколко скандала съпътстваха красивия спорт. На миналогодишното Световно първенство в скандал с манипулации бяха забъркани скачачите от Норвегия, но не ставаше дума за поставяне на инжекции с киселина, които да издуват екипа на определено място. През януари тази година пък австрийският състезател в ските-северна комбинация Мика Фермюлен разкри за друг тип манипулация. Оказа се, че някои ски-скачачи са залепяли пенисите си към тялото, за да получат състезателно „предимство“.

„Вече работим „зад сцената“ върху методи за подобряване на ситуацията по този труден и в същото време деликатен въпрос“, казва австриецът Хафеле в интервю за вестник „Билд“.

„Ние предпочитаме измерването на костите, дори ръчното измерване. С други думи, точно както в „старите времена“, се определят видимите точки на тялото, като например тазобедрената кост, след което се работи с ролетка“, разказва шефът на Контролната комисия на ФИС. Измерване от външната страна също е „възможно“, а „чаталът след това се добавя на процентна база“. Според Хафеле, друга възможност е така нареченият DEXA метод за измерване, който се основава на рентгенови лъчи и се извършва в легнало положение. Инспекторът по екипировка гарантира, че това не представлява риск за здравето на ски-скачачите: „В самолета, по време на полет, сте изложени на по-високи нива на радиация.“

Вестник „Билд“ разкри скандала с инжектиране на киселина в пенисите на ски-скачачите, но отказа да посочи имена на спортисти, които са се облагодетелствали от измамата.

Този разговор върви активно в средите в този спорт на Олимпиадата, а Световната антидопингова агенция заяви, че ще разгледа въпроса, „ако бъдат представени доказателства и се докаже, че е действителен допинг“.

След като обясни, че се обмисля и рентгенов метод за проверка на костюми, Хафеле добави: „Също така координираме действията с медицинската комисия. В момента анализирам всички опции на пазара. Но това отнема време. Конгресът на ФИС ще гласува през лятото по предложенията, които ще внесем и ще се реши как да се противопоставим на измамите за нечестно предимство“, заяви още австриецът, който също е бивш ски-скачач в периода 2003-2007.

Дебатите за стандартите в костюмите е от няколко години, припомня пък германската редакция на Евроспорт. С настоящите методи за измерване, временно уголемяване на гениталиите, например чрез инжектиране на хиалуронова киселина, теоретично би позволило да се одобри костюм, който е с няколко милиметра по-голям в областта на чатала. И в състезания това потенциално би могло да осигури предимство в разстоянието при скачане.

Няколко отбора имат генерално решение обаче на проблема и ще го предложат на следващия Конгрес на ФИС. И то е от следващия сезон екипите на всички в Световната купа ще се раздават централно и след това ще се събират централно.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Биатлонистките с последна тренировка на олимпиадата

Биатлонистките с последна тренировка на олимпиадата

  • 20 фев 2026 | 15:35
  • 1511
  • 1
Блясъкът на медалите и сянката на финансите в Милано - Кортина 2026

Блясъкът на медалите и сянката на финансите в Милано - Кортина 2026

  • 20 фев 2026 | 15:31
  • 754
  • 1
Каори Сакамото: Вместо с усмивка завършвам с чувство на разочарование

Каори Сакамото: Вместо с усмивка завършвам с чувство на разочарование

  • 20 фев 2026 | 15:24
  • 858
  • 0
Германка триумфира в напрегнатия финал в ски кроса в Милано - Кортина

Германка триумфира в напрегнатия финал в ски кроса в Милано - Кортина

  • 20 фев 2026 | 14:46
  • 681
  • 2
Самото участие на Матиканов и Пешков в Милано - Кортина е успех

Самото участие на Матиканов и Пешков в Милано - Кортина е успех

  • 20 фев 2026 | 14:29
  • 722
  • 1
Женския масов старт в биатлона на голям екран в салона на община Троян

Женския масов старт в биатлона на голям екран в салона на община Троян

  • 20 фев 2026 | 13:44
  • 1727
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски подписа с новия си защитник

Официално: Левски подписа с новия си защитник

  • 20 фев 2026 | 17:38
  • 4674
  • 6
Черно море 0:0 Ботев (Враца)

Черно море 0:0 Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 17:45
  • 3550
  • 5
ЦСКА се раздели с ненужен халф

ЦСКА се раздели с ненужен халф

  • 20 фев 2026 | 12:53
  • 23924
  • 41
Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 21356
  • 34
Черно море Тича започна защитата на трофея с категорична победа

Черно море Тича започна защитата на трофея с категорична победа

  • 20 фев 2026 | 17:56
  • 2827
  • 0
Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 11702
  • 0