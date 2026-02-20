Готвят промени в ски скока заради измамите с инжектиране на хиалуронова киселина в пенисите на спортистите

Шефът на контролната комисия в ски-скока към Световната федерация по ски (ФИС) Матиас Хафеле има опасения, че може да се наложат нови промени в техния спорт и допускането на скачачите след твърденията, че спортистите са инжектирали хиалуронова киселина в пенисите си, за да увеличат размера си и по този начин производителността на костюма и увеличаване на метража, съобщава агенция ДПА.

Колкото повече плат има на върха на екипа отпред, толкова е по-вероятно ски-скачачът да лети по-далеч. 3D-скенер се използва за проверка на правилата за костюмите, но самите членове на контролната комисия трябва да бъдат по-прецизни.

Специално в този компонент на ски-скока няколко скандала съпътстваха красивия спорт. На миналогодишното Световно първенство в скандал с манипулации бяха забъркани скачачите от Норвегия, но не ставаше дума за поставяне на инжекции с киселина, които да издуват екипа на определено място. През януари тази година пък австрийският състезател в ските-северна комбинация Мика Фермюлен разкри за друг тип манипулация. Оказа се, че някои ски-скачачи са залепяли пенисите си към тялото, за да получат състезателно „предимство“.

„Вече работим „зад сцената“ върху методи за подобряване на ситуацията по този труден и в същото време деликатен въпрос“, казва австриецът Хафеле в интервю за вестник „Билд“.

„Ние предпочитаме измерването на костите, дори ръчното измерване. С други думи, точно както в „старите времена“, се определят видимите точки на тялото, като например тазобедрената кост, след което се работи с ролетка“, разказва шефът на Контролната комисия на ФИС. Измерване от външната страна също е „възможно“, а „чаталът след това се добавя на процентна база“. Според Хафеле, друга възможност е така нареченият DEXA метод за измерване, който се основава на рентгенови лъчи и се извършва в легнало положение. Инспекторът по екипировка гарантира, че това не представлява риск за здравето на ски-скачачите: „В самолета, по време на полет, сте изложени на по-високи нива на радиация.“

Вестник „Билд“ разкри скандала с инжектиране на киселина в пенисите на ски-скачачите, но отказа да посочи имена на спортисти, които са се облагодетелствали от измамата.

Този разговор върви активно в средите в този спорт на Олимпиадата, а Световната антидопингова агенция заяви, че ще разгледа въпроса, „ако бъдат представени доказателства и се докаже, че е действителен допинг“.

След като обясни, че се обмисля и рентгенов метод за проверка на костюми, Хафеле добави: „Също така координираме действията с медицинската комисия. В момента анализирам всички опции на пазара. Но това отнема време. Конгресът на ФИС ще гласува през лятото по предложенията, които ще внесем и ще се реши как да се противопоставим на измамите за нечестно предимство“, заяви още австриецът, който също е бивш ски-скачач в периода 2003-2007.

Дебатите за стандартите в костюмите е от няколко години, припомня пък германската редакция на Евроспорт. С настоящите методи за измерване, временно уголемяване на гениталиите, например чрез инжектиране на хиалуронова киселина, теоретично би позволило да се одобри костюм, който е с няколко милиметра по-голям в областта на чатала. И в състезания това потенциално би могло да осигури предимство в разстоянието при скачане.

Няколко отбора имат генерално решение обаче на проблема и ще го предложат на следващия Конгрес на ФИС. И то е от следващия сезон екипите на всички в Световната купа ще се раздават централно и след това ще се събират централно.