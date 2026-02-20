Ямбол без кадрови проблеми срещу Загорец

ФК Ямбол гостува на Загорец в Нова Загора в мач от предстоящия 21-ви кръг на Югоизточната Трета лига. Двубоят е на 21 февруари, събота, от 14 часа в Нова Загора. През есента Ямбол загуби у дома от този противник с 1:2 и сега ще търси реванш при своето гостуване.

През миналия сезон Ямбол спечели и двата двубоя срещу Загорец, като победи в Нова Загора с 3:1, а след това спечели вкъщи с 1:0. А през сезон 2023/2024 при гостуването в Нова Загора бе фиксирано равенство 0:0, така че сега ФК Ямбол ще търси трето поредно гостуване с позитивен резултат.

Старши треньорът Николай Жечев, който пое тима през зимата, вече записа два официални мача – един за Купата на Аматьорската футболна лига и равенство (0:0) срещу Созопол в първия пролетен кръг. Той би трябвало да може да използва всички налични футболисти за предстоящата битка в Нова Загора.