Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Над 700 участнички на международен турнир по художествена гимнастика в Самоков

Над 700 участнички на международен турнир по художествена гимнастика в Самоков

  • 20 фев 2026 | 13:36
  • 219
  • 0
Над 700 участнички на международен турнир по художествена гимнастика в Самоков

Над 700 състезателки ще участват в международен турнир по художествена гимнастика „Зимни феи и купа Самоков“ днес и през почивните дни в планинския град, съобщи организаторът на събитието Джорджия Попова.  Състезателките са от 25 клуба от цялата страна.

Попова посочи, че турнирът се организира за пета поредна година. Състезанията ще се състоят в спортната зала "Арена Самоков".

Официалното откриване ще бъде в съботния ден. През трите дни ще има индивидуални съчетания и ансамбълни. Награждаване ще има в трите състезателни дни. Състезанията започват днес в 16:00 часа.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Три българки ще участват на турнир по художествена гимнастика в Тбилиси

Три българки ще участват на турнир по художествена гимнастика в Тбилиси

  • 20 фев 2026 | 03:00
  • 1327
  • 1
Стилияна Николова спечели контролното състезание на националния отбор

Стилияна Николова спечели контролното състезание на националния отбор

  • 18 фев 2026 | 19:30
  • 1727
  • 0
Добра подиум тренировка за Давид Иванов преди СК в Котбус

Добра подиум тренировка за Давид Иванов преди СК в Котбус

  • 18 фев 2026 | 18:51
  • 399
  • 0
Билетите за Световната купа по художествена гимнастика в София вече са в продажба

Билетите за Световната купа по художествена гимнастика в София вече са в продажба

  • 17 фев 2026 | 19:15
  • 782
  • 0
Сияна Алекова спечели контролното състезание за националния отбор за девойки

Сияна Алекова спечели контролното състезание за националния отбор за девойки

  • 14 фев 2026 | 20:44
  • 561
  • 0
Илиана Раева огледа новите композиции на националния ансамбъл за жени

Илиана Раева огледа новите композиции на националния ансамбъл за жени

  • 12 фев 2026 | 15:05
  • 665
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с ненужен халф

ЦСКА се раздели с ненужен халф

  • 20 фев 2026 | 12:53
  • 12225
  • 15
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 19930
  • 27
Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 14182
  • 25
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 97652
  • 395
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 10049
  • 17
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 9068
  • 0