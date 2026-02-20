Над 700 участнички на международен турнир по художествена гимнастика в Самоков

Над 700 състезателки ще участват в международен турнир по художествена гимнастика „Зимни феи и купа Самоков“ днес и през почивните дни в планинския град, съобщи организаторът на събитието Джорджия Попова. Състезателките са от 25 клуба от цялата страна.

Попова посочи, че турнирът се организира за пета поредна година. Състезанията ще се състоят в спортната зала "Арена Самоков".

Официалното откриване ще бъде в съботния ден. През трите дни ще има индивидуални съчетания и ансамбълни. Награждаване ще има в трите състезателни дни. Състезанията започват днес в 16:00 часа.