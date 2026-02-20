Популярни
Ректорът на НСА се срещна с таланта Александър Василев

  • 20 фев 2026 | 13:14
  • 67
  • 0
Ректорът на НСА се срещна с таланта Александър Василев

Проф. Красимир Петков, ректор на НСА „Васил Левски“, прие големия талант на българския и световния тенис Александър Василев. На срещата присъства и Стефка Василева, майка на перспективния спортист и възпитаничка на Спортната академия.

Василев, който миналата година игра финал и полуфинал в най-престижните турнири за юноши – съответно US Open и „Уимбълдън“, сподели, че е силно впечатлен от това, което е видял при обиколката си в кампуса на висшето училище.

В разговора проф. Петков накратко представи славната история и големите възможности за образование, които предлага Академията. Цитира девиза на университета „Успешната кариера започва от тук“, добавяйки, че НСА може да се похвали с много свои известни възпитаници, които имат отлична професионална реализация в различни обществени сфери, а не само в спорта.

Василев подари на проф. Петков фланелка и топка за тенис с автографи и своя снимка на корта от финалния двубой на US Open, а получи сувенири на Спортната академия.

Стефка Василева поднесе на ректора писмо по повод възпоменателната церемония „153 години безсмъртие“, посветена на Васил Левски – патрон на НСА, от името на Елена Маринова, директор на Националната финансово-стопанска гимназия. Майката на талантливия тенисист е учител по физическо възпитание и спорт в НФСГ.

