Четирима американци продължават към четвъртфиналите в Делрей Бийч

  • 20 фев 2026 | 12:39
  • 156
  • 0
Четирима американци, включително поставеният под №1 Тейлър Фриц, се класираха за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТР 250 в Делрей Бийч, Калифорния, с награден фонд от 700 хиляди долара.

28-годишният Фриц, който е двукратен шампион в надпреварата - от 2023 и 2024 година, се справи с Рафаел Ходар (Испания) със 7:6 (4), 6:4 за час и 46 минути.

Испанецът реализира единствения си пробив за срещата още във втория гейм, за да поведе с 2:0, но съперникът му веднага го върна, а до края на откриващия сет всеки от двамата спечели подаванията си. В тайбрека Фриц осъществи два минипробива и затвори частта още при първия си сетбол. Във втория сет Фриц проби в най-важния момент - при 5:4 в своя полза, с което си осигури участие в четвъртфиналната фаза.

Там той ще срещне сънародника си Томи Пол, който отстрани „щастливия губещ“ Адам Уолтън (Австралия) със 7:6(11), 6:3. Дбувоят между Фриц и Пол ще бъде повторение на финала между двамата през 2024-а

Шампионът от 2018 година Франсис Тиафо победи друг представител на домакините в лицето на квалификанта Закари Свайда с 6:4, 3:6, 7:5 за два часа и 21 минути.

На четвъртфиналите Тиафо ще се изправи срещу Лърнър Тиен (САЩ), който елиминира миналогодишния носител на трофея Миомир Кецманович (Сърбия) с 6:4, 6:7(4), 7:6(5).

