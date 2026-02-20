Вълци Разград привлече в треньорския щаб опитния Николай Господинов

Баскетболният клуб Вълци Разград“привлече в своя треньорски щаб опитния специалист Николай Господинов, съобщиха от клуба. Назначението е част от стратегията на отбора за укрепване на техническата и тактическата подготовка на състезателите и за развитие на млади таланти на всички нива.

Николай Господинов има над 16 години професионален треньорски опит в България и чужбина. Преди да се посвети на треньорството, той е играл като баскетболист на позиции форвард/център в отбори като ЦСКА, Левски, Рилски спортист и Дунав 2007 (Русе). Като треньор Господинов е водил множество клубове, сред които „Дунав 2007“ (Русе), с който печели шампионска титла и Купата на България, и Левски София, където е бил старши и асистент треньор в Националната баскетболна лига и Балканската лига. Той има опит и с женски отбори, сред които TSV 1880 Wasserburg (Германия), където печели Купата на Германия, както и с клубове в Германия, Швейцария, Албания и България. Господинов е ръководил втория отбор на швейцарския Нион и е бил част от треньорския екип на Миньор 2015.

Сред значимите му постижения е и работата като селекционер на националния отбор на България за девойки до 18 години, включително участие на европейско първенство и международни лагери. Професионализмът му е допълнително обогатен чрез участие в международни треньорски семинари и клиники, сред които Euroleague Basketball Coaching Clinic, посочват от разградския баскетболен клуб.

С присъединяването си към Баскетболен клуб „Вълци Разград“ Господинов ще участва в цялостния тренировъчен процес на клуба, като ще работи както с мъжкия отбор, така и с подрастващите формации. Той ще участва в планирането и провеждането на тренировките, индивидуалната подготовка на състезателите и анализа на игровото представяне. Назначението цели да засили треньорската структура на клуба и да допринесе за последователна работа във всички възрастови групи, допълват от клуба в Разград.

На пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Разград през ноември председателят на управителния съвет на Спортния клуб по баскетбол „Вълци – Разград“ адв. Марин Маринов заяви, че основната цел на ръководството на клуба е привличане на повече деца и завръщане на мъжкия отбор в Националната баскетболна лига.