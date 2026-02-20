Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Вълци Разград привлече в треньорския щаб опитния Николай Господинов

Вълци Разград привлече в треньорския щаб опитния Николай Господинов

  • 20 фев 2026 | 12:06
  • 320
  • 1
Вълци Разград привлече в треньорския щаб опитния Николай Господинов

Баскетболният клуб Вълци Разград“привлече в своя треньорски щаб опитния специалист Николай Господинов, съобщиха от клуба. Назначението е част от стратегията на отбора за укрепване на техническата и тактическата подготовка на състезателите и за развитие на млади таланти на всички нива.

Николай Господинов има над 16 години професионален треньорски опит в България и чужбина. Преди да се посвети на треньорството, той е играл като баскетболист на позиции форвард/център в отбори като ЦСКА, Левски, Рилски спортист и Дунав 2007 (Русе). Като треньор Господинов е водил множество клубове, сред които „Дунав 2007“ (Русе), с който печели шампионска титла и Купата на България, и Левски София, където е бил старши и асистент треньор в Националната баскетболна лига и Балканската лига. Той има опит и с женски отбори, сред които TSV 1880 Wasserburg (Германия), където печели Купата на Германия, както и с клубове в Германия, Швейцария, Албания и България. Господинов е ръководил втория отбор на швейцарския Нион и е бил част от треньорския екип на Миньор 2015.

Сред значимите му постижения е и работата като селекционер на националния отбор на България за девойки до 18 години, включително участие на европейско първенство и международни лагери. Професионализмът му е допълнително обогатен чрез участие в международни треньорски семинари и клиники, сред които Euroleague Basketball Coaching Clinic, посочват от разградския баскетболен клуб.

С присъединяването си към Баскетболен клуб „Вълци Разград“ Господинов ще участва в цялостния тренировъчен процес на клуба, като ще работи както с мъжкия отбор, така и с подрастващите формации. Той ще участва в планирането и провеждането на тренировките, индивидуалната подготовка на състезателите и анализа на игровото представяне. Назначението цели да засили треньорската структура на клуба и да допринесе за последователна работа във всички възрастови групи, допълват от клуба в Разград.

На пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Разград през ноември председателят на управителния съвет на Спортния клуб по баскетбол „Вълци – Разград“ адв. Марин Маринов заяви, че основната цел на ръководството на клуба е привличане на повече деца и завръщане на мъжкия отбор в Националната баскетболна лига.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Сан Антонио позлатява Уембаняма с нов мега договор

Сан Антонио позлатява Уембаняма с нов мега договор

  • 20 фев 2026 | 06:27
  • 2984
  • 0
Адетокунбо: Ако зависеше само от мен, може би вече щях да съм напуснал Милуоки

Адетокунбо: Ако зависеше само от мен, може би вече щях да съм напуснал Милуоки

  • 20 фев 2026 | 04:18
  • 2529
  • 0
Натоварена нощ в НБА

Натоварена нощ в НБА

  • 20 фев 2026 | 08:02
  • 3475
  • 0
Филаделфия подписа нов договор с Джабари Уокър

Филаделфия подписа нов договор с Джабари Уокър

  • 19 фев 2026 | 23:20
  • 702
  • 0
Йордан Иванов посочи кой е фаворитът за трофея

Йордан Иванов посочи кой е фаворитът за трофея

  • 19 фев 2026 | 23:12
  • 632
  • 0
Александър Янев: Днес излязохме лежерно, трябва да сме на 100% срещу Локомотив

Александър Янев: Днес излязохме лежерно, трябва да сме на 100% срещу Локомотив

  • 19 фев 2026 | 22:55
  • 613
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с ненужен халф

ЦСКА се раздели с ненужен халф

  • 20 фев 2026 | 12:53
  • 4090
  • 0
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 13401
  • 18
Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 10021
  • 18
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 94948
  • 384
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 9003
  • 15
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 8250
  • 0