Еван Фурние: Всички в отбора искаме да постигнем големи неща

Френският гард Еван Фурние направи историческо представяне, отбелязвайки 36 точки за победата на гръцкия гранд Олимпиакос над Фенербахче със 104:87 в Евролигата и описа ефективността си като продукт на множество съчетани елементи.

"Това е комбинация от много неща. В рамките на един сезон ще имате един или два големи мача и това беше един от тях", коментира Фурние пред Eurohoops.net.

Фурние открито призна, че предишният му двубой, в който беше изгонен след спречкване с фен край игрището, е повлиял на начина му на мислене.

"Чувствах, че сякаш разочаровах отбора. Това не е лидерство. Тимът ме вижда като лидер и аз трябва да бъда по-добър. Беше оспорван мач. Извиних се на треньора и мисля, че продължихме напред", добави френският баскетболист, който отхвърли предположението, че това е най-доброто представяне на Олимпиакос за сезона.

"Имахме по-добри мачове. Бяхме солидни, но можехме да се справим и по-добре", каза той.

"Оценявам отношението на феновете. Мисля, че разбраха, че бях разстроен от предишния мач. Колкото повече ми дават, толкова повече искам да им дам и аз. Това е нашата връзка от първия ден. Всички в отбора искаме да постигнем големи неща. Мачове като този срещу Фенербахче засилват това желание", завърши Еван Фурние.

Снимки: Imago

