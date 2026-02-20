Популярни
ЦСКА поздрави Пастор

  20 фев 2026
ЦСКА поздрави Пастор
Днес 26-и рожден ден празнува защитникът на ЦСКА Дейвид Пастор. Дeйвид Самуел Кустодио Лима – Пастор, е роден на 20 февруари 2000 г. в Сао Пауло, Бразилия. Стартира футболния си път в школите на Елоспорт и Лондрина, а с екипа на Феровиария дебютира в мъжкия футбол в родината си. През лятото на 2021 г. преминава под наем в португалския Лейшоеш, след което играе и за Портимонензе.

През 2023 г. е привлечен във Фарензе, където се утвърждава като титуляр. В елитната дивизия на Португалия записва 62 мача с 4 голови асистенции. Привлечен е в ЦСКА през лятото на 2025 г. и оттогава записа 19 мача за "армейците".

"ЦСКА желае на Пастор много здраве и успехи с червената фланелка!", написаха от клуба.

