Три българки ще участват на турнир по художествена гимнастика в Тбилиси

Националките при девойките Сияна Алекова, Антоанета Цанкова и Александра Петрова ще представят България на международния турнир по художествена гимнастика в Тбилиси (Грузия), който ще се проведе през уикенда.

Надпреварата започва събота, като групата на българките стартира в 12:15 местно време. Алекова е с 37-и стартов номер, Цанкова - 38-и, а Петрова 39-и, като и трите ще играят първо с обръч.

Заедно с тях ще бъдат и личните им треньори Божидара Рачева, Кристина Илиева и Николай Боев.

Съдия за България на това състезание ще бъде Цвета Кузмова.