Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Три българки ще участват на турнир по художествена гимнастика в Тбилиси

Три българки ще участват на турнир по художествена гимнастика в Тбилиси

  • 20 фев 2026 | 03:00
  • 158
  • 0
Три българки ще участват на турнир по художествена гимнастика в Тбилиси

Националките при девойките Сияна Алекова, Антоанета Цанкова и Александра Петрова ще представят България на международния турнир по художествена гимнастика в Тбилиси (Грузия), който ще се проведе през уикенда.

Надпреварата започва събота, като групата на българките стартира в 12:15 местно време. Алекова е с 37-и стартов номер, Цанкова - 38-и, а Петрова 39-и, като и трите ще играят първо с обръч.

Заедно с тях ще бъдат и личните им треньори Божидара Рачева, Кристина Илиева и Николай Боев.

Съдия за България на това състезание ще бъде Цвета Кузмова.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Стилияна Николова спечели контролното състезание на националния отбор

Стилияна Николова спечели контролното състезание на националния отбор

  • 18 фев 2026 | 19:30
  • 1703
  • 0
Добра подиум тренировка за Давид Иванов преди СК в Котбус

Добра подиум тренировка за Давид Иванов преди СК в Котбус

  • 18 фев 2026 | 18:51
  • 388
  • 0
Билетите за Световната купа по художествена гимнастика в София вече са в продажба

Билетите за Световната купа по художествена гимнастика в София вече са в продажба

  • 17 фев 2026 | 19:15
  • 772
  • 0
Сияна Алекова спечели контролното състезание за националния отбор за девойки

Сияна Алекова спечели контролното състезание за националния отбор за девойки

  • 14 фев 2026 | 20:44
  • 550
  • 0
Илиана Раева огледа новите композиции на националния ансамбъл за жени

Илиана Раева огледа новите композиции на националния ансамбъл за жени

  • 12 фев 2026 | 15:05
  • 627
  • 0
Силвия Митева отново организира академия по художествена гимнастика в Созопол

Силвия Митева отново организира академия по художествена гимнастика в Созопол

  • 12 фев 2026 | 12:18
  • 643
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 41755
  • 289
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 11473
  • 10
Хьогмо: Спечелихме с воля

Хьогмо: Спечелихме с воля

  • 20 фев 2026 | 00:28
  • 3226
  • 0
Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

Българският шампион е единственият домакин с победа в първите мачове от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 23:58
  • 15389
  • 5
Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

Гостите доминираха в първите плейофни сблъсъци в ЛК, само един домакински успех

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 12185
  • 1
Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

  • 19 фев 2026 | 20:50
  • 4535
  • 3