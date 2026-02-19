Контузия принуди №1 в схемата Франсиско Серундоло да се оттегли от Рио

Поставеният под номер 1 Франсиско Серундоло се оттегли от турнира по тенис за мъже в Рио де Жанейро заради контузия и неговият сънародник Агустин Тиранте продължава в следващия кръг. Надпреварата в Аржентина е с награден фонд 2.469 милиона щатски долара.

Серундоло, който миналата седмица стана шампион на домашния турнир в Буенос Айрес, започна турнира с победа в два сета срещу Мариано Навоне, но вторият кръг бе далеч по-труден. Тиранте, 92-и в света, водеше с 6:2, 3:1, когато Серундоло напусна корта заради травма в гърба.

An unfortunate ending 💔



Buenos Aires champion Francisco Cerundolo is forced to retire with an injury, sending fellow Argentine Thiago Tirante into the quarter-finals.@RioOpenOficial pic.twitter.com/fBWAPBubgB — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2026

"Не е ми е приятно да печеля по този начин. Още по-зле е това, че се случи срещу моя добър приятел Фран. Не съм сигурен какво се случи, но знам, че е пренатоварен от миналата седмица. Бях фокусиран изцяло върху себе си", заяви Тиранте след мача.

В следващия кръг Тиранте ще срещне чилиеца Алехандро Табило, който спечели с 4:6, 7:6(0), 6:2 срещу италианеца Франческо Пасаро в последния мач от вечерната програма.

По-рано през деня Хуан Мануел Серундоло, по-малък брат на Франсиско, продължи серията си с победа с 6;4, 6:7(1), 6:4 срещу германеца Яник Ханфман. В следващия кръг 24-годишният аржентинец, който в сряда отстрани поставения под номер 2 Лучано Дардери, ще срещне чеха Вит Коприва. Той пък надви Роман Буручага с 6:3, 6:1.