  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Все още няма яснота дали Кросби ще играе до края на Олимпиадата

Все още няма яснота дали Кросби ще играе до края на Олимпиадата

  • 19 фев 2026 | 17:31
  • 333
  • 0
Все още няма яснота дали Кросби ще играе до края на Олимпиадата

Капитанът на Канада Сидни Кросби не е аут от мъжкия олимпийски турнир, заяви треньорът Джон Купър в четвъртък, след като двукратният златен медалист напусна четвъртфиналния мач контузен.

Капитанът на Питсбърг слезе предпазливо от леда във втория период при победата над Чехия с 4:3 в продължението на стадион „Сантаджулия“ в сряда, след като се сблъска с чешкия защитник Радко Гудас.

Могъщата Канада избегна сензационен провал и разплака чехите
Могъщата Канада избегна сензационен провал и разплака чехите

„Сид в никакъв случай не е аут от турнира. Няма да излагаме никого на опасност, но ако може да играе, ще го направи и ще знаем повече след 24 часа. Той не е отпаднал“, каза Купър пред репортери.

Сидни Кросби е под въпрос за последните мачове на Канада на Олимпиадата
Сидни Кросби е под въпрос за последните мачове на Канада на Олимпиадата

Канада ще се изправи срещу Финландия на полуфиналите в петък. Мачът между двата отбора е предвиден за 17:40 часа българско време, а вторият финал, в който един срещу друг ще се изправят отборите на САЩ и Словакия, ще стартира в 22:10 часа същия ден. Малкият финал е в събота от 17:40 часа, а спорът за златото ще стартира в неделя от 15:10 часа българско време.

Снимки: Gettyimages

