Италиански спортни журналисти стачкуват заради гафове на шефа им

Спортните журналисти на обществената италианска медия RAI обявиха, че ще стачкуват заради пълните с гафове коментари на техния главен редактор по време на излъчването на живо на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина на 6 февруари, предадоха световните агенции.

Паоло Петрека, директор и главен редактор на телевизия RAI Sport обърка по време на коментирането на живо на церемонията американската певица Марая Кери с италианската актриса Матидла Де Анджелис, а после дъщерята на италианския президент Серджо Матарела - Лаура, която е и първа дама на Италия, с Кърсти Ковънтри, която е председателка на Международния олимпийски комитет.

Петрека също така обърка и стадиона "Сан Сиро", на който се провеждаше церемонията, с Олимпийския стадион в Рим. В допълнение той дефинира испанските спортисти като "винаги секси", а бразилците като "хора, на които музиката им е в кръвта". За китайците той каза, че "естествено много от тях са с телефон в ръката".

Всички тези коментари породиха на свой ред подигравки в интернет срещу главния редактор на RAI Sport.

Какво се крие зад бурната радост на Бенямин Карл?

Спортните журналисти от медията казаха, че стачката им ще бъде след края на Олимпийските игри, на 22 февруари и ще продължи три дни. Те казаха, че няма да подписват и информациите си за игрите, които пишат.

Според спортните журналисти Петрека е нанесъл вреди на тяхната редакция и RAI трябва да признае това.

Кърсти Ковънтри поздрави БОК за първия медал на България

Според италиански медии Петрека ще бъде лишен от правото да коментира церемонията по закриване на Олимпийските игри.

Петрека е възприеман като приближен на италианската премиерка Джорджа Мелони. Назначенията по върховете на RAI са често пъти възприемани като политически.

Според опозиционната Демократическа парти чрез грешките в коментарите на Петрека по време на церемонията по откриване на Игрите в Милано и Кортина RAI е показала "най-лошата версия на една обществена телевизия" в един отговорен момент. Преди да бъде назначен начело на RAI Sport, Петрека ръководеше RAI News.