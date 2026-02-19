Арестуваха мъже, които са подготвяли обир на семейството на Патрис Евра

Двама мъже са арестувани и обвинени в сряда, след като са поставили шпионски камери пред апартамента на бившия играч на Пари Сен Жермен Йоан Кабай и пред този на бившата съпруга на някогашния френски национал Патрис Евра - Сандра. Според “Льо Паризиен” основната версия е, че е ставало дума за подготовка за обири.

Задържаните са на по 23 години и са обвинени в участие в престъпна група с цел подготовка на организиран грабеж. Тяхна цел са били имоти на споменатите в парижкото предградие Булон-Бийанкур.

Подготовката за обира е включвала инсталиране на камери пред апартаментите на бъдещите жертви. Целта е била да се проследят техните навици и придвижвания, за да се улесни извършването на кражба или дори въоръжен грабеж. Друга възможност е била информацията да бъде продадена на други престъпници.

Осъдиха Патрис Евра на 12 месеца затвор условно