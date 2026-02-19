Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  3. Никола Цолов в топ 3 в последната сутрин в Барселона

Никола Цолов в топ 3 в последната сутрин в Барселона

  • 19 фев 2026 | 13:07
  • 1714
  • 1
Никола Цолов в топ 3 в последната сутрин в Барселона

Българският пилот Никола Цолов влезе в тройката в последната сутрешна сесия на единствения предсезонен тест във Формула 2 за 2026 година в Барселона.

За разлика от първите два дни за подготовка на „Каталуния“, днес Цолов демонстрира много по-голяма активност в сутрешните часове, въпреки че температурите отново бяха доста ниски и не толкова представителни. Българския лъв прекара голяма период от сесията на първото място с времето си от 1:23.654.

Никола Цолов със 7-мо време в следобедната сесия в Барселона
Никола Цолов със 7-мо време в следобедната сесия в Барселона

Във финалния час преди обедната почивка обаче Цолов беше изпреварен от шампиона във Формула 3 Рафаел Камара и съотборника си в Кампос Ноел Леон, които се класираха първи и втори. Камара оглави класирането с време от 1:23.252 и аванс от 0.274 пред Леон. Цолов завърши сесията с пасив от 0.402 спрямо Камара.

В сутрешната сесия имаше няколко червени флаг, като повечето прекъсвания бяха за по няколко минути. В началото на втория час обаче имаше един по-тежък инцидент за Рафаел Виягомес в последния завой, който наложи малко по-дълга пауза от близо 30 минути.

Най-активен в сутрешната сесия с общо 54 обиколки беше Джошуа Дюрксен, а съотборниците в Према Мари Боя и Себастиан Монтоя се наредиха втори и трети със съответно 44 и 43. Цолов направи 27 тура, с колкото завърши и Камара.

Последната сесия на предсезонния тест в Барселона ще започне в 14:00 часа българско време и тя отново ще бъде с продължителност от три часа.

Снимки: Red Bull Content Pool

