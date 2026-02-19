Популярни
Обявиха кога и къде ще се играят мачовете за Купата на България по футзал

  • 19 фев 2026 | 15:51
Обявиха кога и къде ще се играят мачовете за Купата на България по футзал

Българският футболен съюз и Аматьорската футболна лига ще организират провеждането на турнир за Купа "България" по футзал. Турнирът ще се състои на 2 и 3 март във Велико Търново, където любителите на футзала ще имат възможност да се насладят на висококачествени мачове в ДКС “Васил Левски”.

В надпреварата ще участват четири от водещите клубове в българския футзал – два от София - Амиго Северозапад и Футзал клуб Левски, както и Черно море (Варна) и домакините от Етър (Велико Търново).

Тази инициатива цели да популяризира спорта в България, да стимулира развитието на спортните клубове и да обогати спортната култура не само в региона, а и в цялата страна.

БФС приема този турнир е важна стъпка към развитието и популяризирането на футзала в България, като се очаква да привлече голям брой зрители и да потвърди спортната традиция в региона. Провеждането на турнира във Велико Търново не е никак случайно, тъй като мачовете на местния футзал-тим са доста добре посетени.

