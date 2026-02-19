Волфганг Пихлер: Момичетата са готови за медали

Преди година и половина президентът на родната федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев предприе сериозен ход с наемането на авторитетни специалисти от чужбина за националния тим. Имаше нужда от промени в методиката и работата на състезателите, за които повечето специалисти твърдят, че са със сериозен потенциал. Привлечен за главен наставник бе живеещият в една от меките на биатлона Руполдинг Волфганг Пихлер, а резултатът от неговата работа и тази на останалите членове на екипа се вижда на олимпийските игри Милано – Кортина.

„Имам десет олимпийски игри и на всички моите възпитаници са взимали медали. Така е и тук, но не забравяйте, че имаме още един старт в събота“, започна разговора си с българските репортери Пихлер.

„Имам методика и знам, къде трябва да отидем. Това бе една от най-бързите ни женски щафети в последните 3 години. Тактиката ни бе да стартираме силно. Затова сложихме Лора Христова и Милена Тодорова на първите два поста. Искахме да имаме силен старт, така и се случи. Не можем да си позволим да изоставаме в началото, защото след това става трудно, може да те затворят с обиколка. Получи се добре. А момичетата видяха, че могат да се борят с най-добрите в света“, коментира немският специалист.

В четвъртък Лора и Милена ще имат пълна почивка, а за петък е предвидена тренировка преди масовия старт в събота.

"Важното е, че все още имаме шансове за медал. Често в последните си дни на олимпиада съм печелил медали. Така, че не ни отписвайте. Момичетата имат дух. А това е най-важното. Още малко и ще видим какво ще се случи", каза още Пихлер.

„Програмата ни на подготовка е трудна, знам го. Но те повярваха в нея, тренираха здраво. Затова и не са слаби в момента. Напротив - подготвени са за подиум. Подготовката им бе насочена точно към олимпийските игри. Тренираме за тях от година и половина. Знаехме, че можем да направим нещо. И всъщност го направихме - имаме медал. Милена бята отлично, а Лора стреля перфектно. Но Лора също бяга много добре - бе с 11-то време по трасето в спринта. Виждам с очите си, че са в супер форма. Но това го знам още от първия ден на арената в Антерселва. Затова и отборът, всички в него, остават силни до последния ден. Сега най-важно е да се възстановят. И вярвам, че имат шанс. Никога не знаеш кога ще избухнат“, продължи с разсъжденията си Пихлер.

„Поех отбора преди около година и половина. Тогава беше... хаос. И никой не можеше да повярва, че можем да направим нещо. Но аз имам тактика и програма. И знам какво правя. Системата работи. Моята “игра” са тези игри, олимпиадата. Сега и състезателите вярват, че тя работи. Личи си кой я е спазвал, добре подготвен е. За другите положението е... имаме проблеми в отбора. Но този, който е тренирал, както трябва, е във форма. Вземете Владимир Илиев. Той е на 38 години, но времената му само на ски са в Топ 15. Тоест, бърз е. А никой не очаква от 38-годишен мъж да бъде сред най-добрите в света. Той обаче се разви, подобри се. А момичетата - те са силни, наистина са много силни. Така и ще продължат. Това се отнася и за Мария Здравкова, и тя е добра. Има проблем единствено при стрелбата от положение прав. В същото време Мария подобри много бягането си. Имаме отбор. Сега просто трябва да се извадят добри млади състезателки, които постепенно да приобщаваме, за да имаме още по-силен тим. Ала това зависи от работата на федерацията. Моята работа е свързана само с националния тим, завърши Волфганг Пихлер.

В събота от 15,10 часа е масовият старт на жените в Антерселва.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри