  Sportal.bg
  Ботев (Пловдив)
Лъчо Балтанов извежда Ботев

  • 19 фев 2026 | 13:51
  • 580
  • 0
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов обяви кой ще води отбора в следващите мачове.

„В момента нашата легенда Лъчезар Балтанов води тренировките на отбора. Той ще е временен треньор, докато вземем решение кой да е следващият начело на тима. Искам да кажа на всички, че не съм разговарял с никой треньор и няма да го направя в следващите 10 дни. Имам нужда да изпразня главата си, на жаргонен език казано. Нужно е да мине малко време и след това ще преценим и ще направим много по-задълбочен анализ, преди да изберем следващия треньор на Ботев Пловдив“, заяви Филипов пред "Диема".

