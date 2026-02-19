Легенда на Ботев: Чудя се как Херо се нави да поеме тима

Костадин Костадинов е легендарно крило на Ботев Пловдив. Той има своя теза за ситуацията в клуба и защо нещата при „канарчетата“ не се получават в момента.

Ето какво сподели бившият футболист на „жълто-черните“ пред „Мач Телеграф“ и защо се е учудил, когато Димитър Димитров е избрал да води Ботев.

„Нямам отговор какво става в Ботев Пловдив, далеч съм от кухнята на клуба. Имам обаче теория защо Херо си тръгна. На мен ми изглеждаше, че вече му е писнало от футбол и не иска повече да бъде треньор. Даже се учудих как се е навил да стане треньор, честно казано.

Гледах последните два мача – с Локомотив и Левски. В градското дерби играхме по-добре, показахме поне някакви зъби в този двубой. Докато с Левски изглеждаха още с излизането си, че се бяха предали”, заяви Костадинов.

Следващият двубой на “жълто-черните” е с хегемона в българския футбол Лудогорец. Футболистите на “канарите” ще бъдат водени от друга легенда на клуба – Лъчезар Балтанов.