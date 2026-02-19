Изнанада: Коутиньо си тръгва от бразилски клуб заради психическа умора

Бившият бразилски национал Филипе Коутиньо обяви желанието си да напусне Васко да Гама, позовавайки се на психическа умора. Решението беше съобщено на ръководството на клуба, което беше изненадано, и официализирано от играча в бележка, публикувана в социалните мрежи, където той обясни, че престоят му в клуба е приключил.

Решаващият момент според 33-годишния халф е настъпил на полувремето на мача срещу Волта Редонда миналата събота. Именно тогава той осъзнал, че престоят му в клуба е приключил, и избрал да не се връща за второто полувреме, за да „приоритизира психическото си здраве“. Решението за прекратяване на договора изненада ръководството на Васко, което вече водеше преговори за подновяване на контракта на номер 10, който изтичаше през юни тази година. Целта беше договорът да бъде удължен поне до края на годината. Съобщението беше направено от представителите на играча директно на президента Педриньо. Треньорът Фернандо Диниз също беше информиран от Коутиньо и въпреки че се опита да го разубеди, не успя.

В емоционална публикация играчът отвори сърцето си пред феновете. „Много мислих, преди да пиша тук. Но от уважение, привързаност и любов, които изпитвам към вас и към този клуб, почувствах, че трябва да дойда тук и да говоря открито“, започна той. „В онзи момент, на път към съблекалнята, почувствах и разбрах, че цикълът ми в клуба е приключил, и не се върнах, за да приоритизирам психическото си здраве. Това боли много. Истината е, че съм много психически изтощен. Винаги съм бил много затворен, така че да говоря за това тук не е лесно, но трябва да бъда честен“, призна Коутиньо.

Philippe Coutinho, who was the captain of Brazilian club Vasco has asked the club for a contract termination. 🖤



"I felt and realised that my cycle at the club had come to an end, and I chose not to return in order to prioritise my mental health. That hurts a lot.



The truth is,… pic.twitter.com/3kS0hlaOdL — SPORF (@Sporf) February 18, 2026

Халфът подчерта любовта си към бразилския клуб, заявявайки, че връзката му с Васко „ще остане завинаги“. Въпреки това, той заключи: „Със свито сърце разбирам, че сега е моментът да направя крачка назад и да приключа този цикъл във Васко. Благодарен съм за всичко, което преживях тук“. Коутиньо засегна и критиките, които е получавал, като ги определи за „твърде трудни“, тъй като е съден за нещо, което не отговаря на характера му. „Никога не съм липсвал на отдаденост, желание и ангажираност. Никога не бих проявил неуважение към феновете, колегите си и Васко“, увери той.

Вътрешното възприятие е, че решението на играча не е свързано с работната среда, а по-скоро с тежестта на натрупаните критики. Припомняме, че в мача срещу Волта Редонда Коутиньо беше освиркан за първи път на "Сао Жануарио", като тогава получи публична подкрепа от треньора Диниз.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages