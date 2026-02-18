Семейство се надява да донесе злато на Италия в чисто новата дисциплина

Популярни
  • 18 фев 2026 | 19:25
Италианците Микеле Бошачи и Алба де Силвестро са семейство в живота, но и съотборници в отбора на домакините на Зимните Олимпийски игри в ски-алпинизма. И се надяват, че това ще се окаже „силно предимство, когато се отправят към олимпийския си дебют в ски-алпинизма тази седмица“.

Италианската двойка ще се състезава в „спринтовите състезания в четвъртък“ и отново в смесената щафета в събота. Животът, тренировките и пътуването като двойка са оформили пътя им към олимпийската сцена – и казват, че когато залозите се покачват, при тях напрежението пада.

„Може би ако си в самостоятелна стая, имаш време да помислиш и да се чудиш какво ти предстои на самото състезание“, разказва Бошачи пред агенция "Ройтерс". „Вместо това, по този начин сме заедно. Напрежението пада малко, говорим си. Опитваме се да поддържаме малко ежедневна рутина, която имаме у дома, въпреки че сме в хотел и сме тук за олимпийските състезания“, добави той, седнал до съпругата си по време на интервюто.

Те явно имат и малко предимство, защото спортът им е нов и ще дебютира на тази Зимна олимпиада, но техният синхрон ги прави по-подготвени. А подкрепата на публиката ще им даде още по-голям тласък.

За 36-годишния Боскачи и 30-годишния Де Силвестро, SkiMo е повече от спорт: това е основата на ежедневието им. Двамата се запознават именно чрез ски-алпинизъм, започват да излизат заедно и cега споделят всичко - от тренировки рано сутрин до пътувания и състезания.

На Олимпийските игри те ще се състезават както в индивидуални спринтове, така и в смесена щафета, дисциплината, около която са изградили своя сезон.

Алба де Силвестро признава, че бракът със съотборник предлага както моменти на търкания, така и на подкрепа.

„В много отношения е по-добре, в много отношения обаче усложнява нещата“, каза тя. Понякога двойката се опитва да спре да говори за състезания – но само за да открие, че разговорът така или иначе отново се връща към основната тема.

„Ски-алпинизмът беше нашето хоби преди да се превърне в наша работа, а сега е и нашият живот. Така че преди старта ни на Олимпиадата става тежко“, казва съпругът. Но както се казва, нищо не е случайно. Италианското дуо не само живее само на час път от мястото за провеждане на ски-мо в Бормио, но и бащата на Бошачи е първият златен медалист от първото в историята Световно първенство по ски-мо през 2002-а година, а сега помага за подготовката на трасето.

