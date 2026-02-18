Популярни
Над 400 участници привлече тазгодишното състезание по ски алпийски дисциплини за купа “Чамкория“ в к. к Мальовица

Тази година над 400 деца от различни възрастови групи се включиха в състезание по ски алпийски дисциплини за купа „Чамкория“ в курортен комплекс Мальовица. Надпреварата се организира от ски клуб (СК) „Чамкория“ и започна вчера, и продължи днес. Бяха отличени по шестима победители в различни категории и възрастови групи. Наградите връчиха кметът на община Самоков Ангел Джоргов, представители на Общината, организаторът Борислав Банков и представители на зимните спортове. Децата получиха различни награди, купи и медали.

Борислав Банков каза пред журналисти, че за СК „Чамкория“ е традиция от създаването на клуба през 2004 година да провежда това състезание. По думите всяка година има над 350 деца до 12 години, които взимат участие и те са от цяла България. Надпреварата се е превърнала в традиционен празник. Той добави, че клубът участва в много състезания и имат 54 картотекирани състезатели, 30 от тях са деца до 12 години.

Предстои провеждането и на купа „Мальовица“ за младша и старша възраст (14/16 години), която ще се състои на 19 и 20 февруари.

