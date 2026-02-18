Кристина Златева завърши пета във Флорида

Завърши турнирът по билярд във Флорида, на който Кристина Златева взе участие. Отлично представяне на състезателката ѝ донесе пето място, включително и победа над многократната световна шампионка Кели Фишер.

Следващата спирка за българската състезателка по билярд Кристина Златева е участие в престижния турнир по билярд Las Vegas Women’s Open 2026, част от календара на Pro Billiard Series.

Надпреварата ще се проведе от 19 до 23 февруари в комплекса Westgate Las Vegas Resort and Casino в Лас Вегас (САЩ) и ще събере едни от най-силните състезателки в света в дисциплината 10-а топка.

Турнирът е с награден фонд от 90 000 долара и традиционно привлича елита на дамския професионален билярд. Участието на Кристина Златева е поредна възможност младата българка да се изправи срещу водещите имена в световната ранглиста и да трупа ценен опит на голямата сцена.

Българските фенове ще могат да следят представянето ѝ в една от най-силните надпревари в календара на женския професионален билярд, която ежегодно събира в Лас Вегас най-добрите състезателки от цял свят.