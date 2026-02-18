Кой спорт е изненадващият олимпийски шампион по залози в букмейкърите

Хокeят е водещият спорт на Зимните олимпийски игри сред залагащите, но кърлингът – със своите плъзгащи се камъни, енергично метене и обвинения в измами – изненада букмейкърите.

Залагащите проявяват сериозен интерес към този нетипичен спорт, който на всеки четири години на Зимните олимпийски игри събужда любопитството на зрителите.

„Определено има по-силен интерес към кърлинга в сравнение с хокея, отколкото очаквахме“, каза Крис Пиърс, старши трейдър в американски бетинг сайт.

Очаква се общият обем на залозите – т.нар. handle – на тези Олимпийски игри значително да надхвърли този от Пекин 2022, основно заради разширяването на легалните спортни залагания в САЩ и по-удобната часова зона, която улеснява проследяването на събитията на живо.

„Само кърлингът ще премине седемцифрена сума – общо ще надхвърли 1 милион долара“, каза Пиърс. „Ако някой ми беше казал в началото, че ще се заложи над 1 милион долара на кърлинг, нямаше да му повярвам, но интересът е наистина голям.“

Международният олимпийски комитет заяви, че следи отблизо залаганията на олимпийските спортове, за да защити честността на Игрите. Според МОК общият световен обем на залозите за Летните олимпийски игри в Париж 2024 е достигнал рекордните 11 милиарда евро.