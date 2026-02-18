Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Кой спорт е изненадващият олимпийски шампион по залози в букмейкърите

Кой спорт е изненадващият олимпийски шампион по залози в букмейкърите

  • 18 фев 2026 | 15:21
  • 587
  • 0
Кой спорт е изненадващият олимпийски шампион по залози в букмейкърите

Хокeят е водещият спорт на Зимните олимпийски игри сред залагащите, но кърлингът – със своите плъзгащи се камъни, енергично метене и обвинения в измами – изненада букмейкърите.

Залагащите проявяват сериозен интерес към този нетипичен спорт, който на всеки четири години на Зимните олимпийски игри събужда любопитството на зрителите.

„Определено има по-силен интерес към кърлинга в сравнение с хокея, отколкото очаквахме“, каза Крис Пиърс, старши трейдър в американски бетинг сайт.

Очаква се общият обем на залозите – т.нар. handle – на тези Олимпийски игри значително да надхвърли този от Пекин 2022, основно заради разширяването на легалните спортни залагания в САЩ и по-удобната часова зона, която улеснява проследяването на събитията на живо.

„Само кърлингът ще премине седемцифрена сума – общо ще надхвърли 1 милион долара“, каза Пиърс. „Ако някой ми беше казал в началото, че ще се заложи над 1 милион долара на кърлинг, нямаше да му повярвам, но интересът е наистина голям.“

Международният олимпийски комитет заяви, че следи отблизо залаганията на олимпийските спортове, за да защити честността на Игрите. Според МОК общият световен обем на залозите за Летните олимпийски игри в Париж 2024 е достигнал рекордните 11 милиарда евро.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени четири шампиона

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени четири шампиона

  • 18 фев 2026 | 15:42
  • 8532
  • 0
Микаела Шифрин се върна на олимпийския връх в слалома след 12-годишно чакане

Микаела Шифрин се върна на олимпийския връх в слалома след 12-годишно чакане

  • 18 фев 2026 | 15:29
  • 1654
  • 3
Марио Матиканов: За мен беше огромна чест

Марио Матиканов: За мен беше огромна чест

  • 18 фев 2026 | 14:55
  • 327
  • 1
Чакат Димитър Илиев в Антерселва

Чакат Димитър Илиев в Антерселва

  • 18 фев 2026 | 14:31
  • 427
  • 0
Първо олимпийско злато за Китай

Първо олимпийско злато за Китай

  • 18 фев 2026 | 14:24
  • 1011
  • 1
Перфектни условия за женската щафета в биатлона

Перфектни условия за женската щафета в биатлона

  • 18 фев 2026 | 14:14
  • 1186
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 56989
  • 172
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 22686
  • 13
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 29006
  • 34
Българите в Милано - Кортина днес: Цурбриген завърши 41-ва

Българите в Милано - Кортина днес: Цурбриген завърши 41-ва

  • 18 фев 2026 | 16:02
  • 29457
  • 5
Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

  • 18 фев 2026 | 11:33
  • 15890
  • 42
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени четири шампиона

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени четири шампиона

  • 18 фев 2026 | 15:42
  • 8532
  • 0