Ректорът на НСА награди европейските шампионки по бадминтон

Национална спортна академия посрещна с овации националните състезателки по бадминтон, които преди дни завоюваха историческа титла за България на европейското отборно първенство в Истанбул. Шампионките и техният старши треньор - Петя Неделчева бяха удостоени от академичното ръководство с почетни плакети на специално събитие в Заседателната зала. Ректорът проф. Красимир Петков връчи наградите, а в приветствието си открои постижението на отбора като изключително значимо.

“Уважаеми треньори и спортисти, поканихме ви в Национална спортна академия “Васил Левски“ не само като наши студенти и възпитаници, а защото това, което постигнахте в Истанбул, е нещо много голямо. Приемете нашата огромна благодарност и тези възпоменателни награди за големия ви успех!“, заяви ректорът на НСА. “Със сигурност за европейската ви отборна титла са мечтали поколения български бадминтонисти, както и един човек, който вече не е между нас, но със сигурност щеше да е изключително щастлив от вашите победи“, допълни проф. Петков, визирайки приноса за развитието на българския бадминтон на покойната доц. Анета Янева – преподавател по специалността в НСА.

Българските бадминтонистки се превърнаха в световна сензация, побеждавайки на финала фаворита Дания с 3:1. В състава за шампионата бяха включени Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова и Мария Мицова. Сред тях Налбантова и Попиванова са студентки в НСА „Васил Левски“- съответно в първи и четвърти курс, на Стефани Стоева ѝ предстои дипломиране като магистър, а Мицова и старши треньорката Петя Неделчева са възпитанички на Спортната академия.

На награждаването в НСА присъстваше и кондиционният треньор на отбора – Янислав Петков, също възпитаник на Академията. Звездното присъствие в залата се допълваше от олимпийската шампионка и преподавател в НСА доц. Тереза Маринова и феноменалната сабльорка Йоана Илиева, която учи магистратура в Академията.