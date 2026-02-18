Перфектни условия за женската щафета в биатлона

Температура от - 4 градуса, без вятър, много слънце и перфектна писта ще имаме за женската щафета 4 по 6 километра от програмата на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина. Стартът е от 15,45 българско време, а трибуните в Антерселва ще бъдат изпълнени до краен предел. Тук ще бъде и ръководството на БОК с председател Весела Лечева, а очакванията са за поредно добро българско представяне с оглед бронзовия медал на Лора Христова на 15 километра и четвъртото място на Милена Тодорова в спринта.

Днес Христова ще бъде първи пост. След това в нашата щафета ще се подредят Милена Тодорова, Мария Здравкова, а на последен пост ще стартира 22-годишната дебютантка на Валентина Димитрова. България ще бъде с номер 15. На старт застават 20 отбора. За разлика от предходните дни тази сутрин задръствания в долината, където се намира стадиона за биатлон, липсваха. Или поне така беше в по-ранните часове. Очевидно с края на игрите домакините успаха да налучкат графиците в транспорта. Българските репортери пък продължават да се справят с трафика благодарение на Мото – Пфое.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри