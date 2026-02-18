Популярни
  Sportal.bg
  Милано - Кортина 2026
  Перфектни условия за женската щафета в биатлона

Перфектни условия за женската щафета в биатлона

  • 18 фев 2026 | 14:14
  • 440
  • 0

Температура от - 4 градуса, без вятър, много слънце и перфектна писта ще имаме за женската щафета 4 по 6 километра от програмата на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина. Стартът е от 15,45 българско време, а трибуните в Антерселва ще бъдат изпълнени до краен предел. Тук ще бъде и ръководството на БОК с председател Весела Лечева, а очакванията са за поредно добро българско представяне с оглед бронзовия медал на Лора Христова на 15 километра и четвъртото място на Милена Тодорова в спринта.

Днес Христова ще бъде първи пост. След това в нашата щафета ще се подредят Милена Тодорова, Мария Здравкова, а на последен пост ще стартира 22-годишната дебютантка на Валентина Димитрова. България ще бъде с номер 15. На старт застават 20 отбора. За разлика от предходните дни тази сутрин задръствания в долината, където се намира стадиона за биатлон, липсваха. Или поне така беше в по-ранните часове. Очевидно с края на игрите домакините успаха да налучкат графиците в транспорта. Българските репортери пък продължават да се справят с трафика благодарение на Мото – Пфое.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

Швеция е последният четвъртфиналист на хокейния турнир при мъжете на Олимпийските игри

Норвегия не дава шанс на преследвачите в класирането по медали

Троен триумф за Германия при двойките бобслей за мъже

Ден 11 на Милано – Кортина 2026: шест комплекта медали намериха своите нови притежатели

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

