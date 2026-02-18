Вон, Шифрин и Бриньоне загрижени за топенето на ледниците

Американските ски звезди Линдзи Вон и Микаела Шифрин, заедно с италианката Федерика Бриньоне, са сред многото скиори, които изразиха загриженост по време на тези Зимни олимпийски игри относно ускоряващото се топене на ледниците по света.

Градът домакин на Олимпийските игри Кортина е подходящо място, където те да говорят за изменението на климата: Ледниците, които някога са били видими от града, са се свили драстично. Много от тях са се свели до малки ледници на високи надморски височини сред назъбените върхове на Доломитите. Всеки олимпиец или зрител, който желае да зърне голям ледник, ще трябва да предприеме дълго пътуване по криволичещи планински пътища до Мармолада, но и той също се топи бързо.

Най-добрите скиори в света тренират на ледници заради висококачествения сняг там, а глобалното затопляне застрашава бъдещето на техния спорт. Вон започва да кара ски на ледници в Австрия, когато е само на 9 години.

„Повечето от ледниците, по които карах ски, вече почти ги няма“, каза 41-годишната Вон на 3 февруари в отговор на въпрос на Асошиейтед прес на пресконференция преди състезанието в Кортина, преди да катастрофира на олимпийската писта за спускане. „Така че това е много реално и е много очевидно за нас.“

Микаела Шифрин заяви, че промени в климата са очевидни.

„Това е нещо, което е много близо до сърцето ни, защото е сърцето и душата на това, което правим“, каза Шифрин пред Асошиейтед прес след състезанието в неделя. „Наистина бих искала да вярвам и да се надявам, че със силни гласове и по-широки промени в политиката в компаниите и правителствата има надежда за бъдещето на нашия спорт. Но мисля, че в момента това е малко под въпрос.“

Италианският глациолог Антонела Сенезе заяви, че Италия е загубила повече от 200 квадратни километра ледникова площ от края на 50-те години на миналия век.

„Наблюдаваме непрекъснато намаляване на площта и обема на ледниците. През последните едно до две десетилетия това намаление очевидно се е ускорило“, каза в интервю Сенезе, доцент по физическа география в катедрата по екологични науки и политика на Миланския университет.