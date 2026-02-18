Германска биатлонистка разочарована от Милано-Кортина, не усетила олимпийския дух

Германската биатлонистка Селина Гротиан изрази разочарование от слабите резултати на първите си Олимпийски игри и от преживяването на Игрите като цяло.

„Първите ми Олимпийски игри приключиха - и честно казано, те бяха разочароващи за мен както в спортен, така и в личен план“, написа Гротиан в Инстаграм.

Търсейки олимпийската атмосфера, тя каза: „Магията на петте кръга, сближаването на спортистите, духът . . . това никога не ме достигна. По-скоро се усещаше като много дълга Световна купа с повече медийно внимание.“

Игрите в Италия са разпръснати на много локации и биатлонистите в Антерселва нямаха олимпийско село и също така не можеха да гледат други спортове.

21-годишната Гротиан е един от най-големите таланти на биатлона на Германия. Бившата многократна световна шампионка за девойки има една победа за Световната купа и два бронзови медала в щафетата от Световни първенства.

Но най-добрият ѝ резултат от трите състезания на Игрите в Милано-Кортина беше 41-о място в преследването, след 52-о място в спринта и 55-о място на 15 км, като поне три пропуснати мишени във всяко състезание бяха основната причина за резултатите й. Тя не попадна в щафетата на Германия и не се класира за масовия старт.

„Преди Игрите имах големи цели. След заразяването с КОВИД формата ми непрекъснато се подобряваше и подготовката вървеше доста добре. Исках да покажа на какво съм способна, защото доказах на Световното първенство, че е възможно“, каза Гротиан.

„Но нищо не се получи“, каза тя по отношение на преследването и общото си представяне.

„Честно казано, търся отговори. Дали надморската височина ми повлия повече след КОВИД, отколкото очаквах? Обикновено се справям добре с надморската височина. А на стрелбището нищо не се получи по обичайния начин. Не е преживяването, за което мечтаех, но все пак е част от пътя. Ще се поуча от него и ще се върна по-силна“, завърши германката, цитирана от ДПА.