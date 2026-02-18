Популярни
  3. Испанска спортистка разкри: В олимпийското село се прави много секс, всички са в топ форма

  • 18 фев 2026 | 12:58
Първите запаси от презервативи в олимпийското село по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина бяха бързо изразходвани. Тази новина шокира както зрителите, така и организаторите.

Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина привлякоха много внимание още в първия ден, както заради спорта, така и заради участниците, които заинтригуваха с някои коментарите си.

Някои спортисти не криеха факта, че са необвързани и отворени за всички възможни срещи в Италия. Ето защо новината, че в Олимпийското село има недостиг на презервативи, бе по-скоро очаквана, отколкото странна.

Испанската спортистка Ана Пелетейро-Компаоре говори пред местните медии и обясни защо е възникнал недостигът на презервативи.

“В олимпийското село има много секс. Представете си - телата на всички са изваяни от тренировки, те са в топ форма и са били фокусирани върху целта си цяла една година. Когато най-накрая се отпуснете, ако състезанието е минало добре, е време за празнуване, а ако не, е време за утеха. Това е чудесно“, споделя Ана пред RTVE.

Цифрата обаче е внушителна! Около 10 хиляди презерватива са били използвани от почти три хиляди спортисти. Явно на Свети Валентин в Олимпийското село е било повече от интересно...

