Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Свършиха безплатните презервативи в олимпийското село в Кортина д'Ампецо

Свършиха безплатните презервативи в олимпийското село в Кортина д'Ампецо

  • 13 фев 2026 | 17:38
  • 985
  • 7
Свършиха безплатните презервативи в олимпийското село в Кортина д'Ампецо

Презервативите, предоставени за безплатно ползване от спортистите, са свършили в олимпийското село в Кортина д'Ампецо още преди преполовяването на Зимните олимпийски игри, пише италианския вестник "Ла Стампа". Няколко хиляди презерватива с олимпийското лого са били предоставени безплатно на спортистите, но всички те са свършили в Кортина, съобщи вестникът.

Не е ясно дали ще има ново зареждане. Около 2900 спортисти се състезават на Зимните игри, които продължават до 22 февруари, като тези, участващи в планински състезания, основно са отседнали в Кортина. Другото олимпийско село е в Милано за състезанията по фигурно пързаляне.

Традиционно на летните и зимните игри се предоставят презервативи в олимпийските села. Това е направено за първи път през 1988 г. на летните игри в Сеул. Твърди се, че на игрите през 2024 г. в Париж са били предоставени около 300 000 презерватива, съобщават източници. „Ла Стампа“ цитира спортист, пожелал да бъде неназован, който казва: „Провизиите свършиха само за три дни. Обещаха ни, че ще дойдат още. Но кой знае кога?“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

  • 13 фев 2026 | 15:14
  • 1084
  • 0
Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

  • 13 фев 2026 | 15:10
  • 1738
  • 0
Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

  • 13 фев 2026 | 14:58
  • 1229
  • 2
Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

  • 13 фев 2026 | 14:50
  • 803
  • 0
Българските фенове искат още медали в биатлона

Българските фенове искат още медали в биатлона

  • 13 фев 2026 | 14:46
  • 584
  • 0
След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 639
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Вн) 1:0 Локо (Сф), национал на България откри с първия си гол в първенството

Спартак (Вн) 1:0 Локо (Сф), национал на България откри с първия си гол в първенството

  • 13 фев 2026 | 18:13
  • 4881
  • 19
Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

  • 13 фев 2026 | 17:32
  • 4640
  • 10
БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 23440
  • 67
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 24988
  • 40
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 24940
  • 11
Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

  • 13 фев 2026 | 16:24
  • 11247
  • 4