Биатлонът и Бриньоне

  18 фев 2026 | 12:48
Остават съвсем малко дни до края на олимпийските игри Милано – Кортина, а домакините обявиха интересна класация за най-търсените думи в интернет. Логично на територията на Италия най-голям интерес има към Федерика Бриньоне, която грабва златото в супергигантския слалом и гигантския слалом.

Иначе най-търсените олимпийски дисциплини са следните: биатлонът заема първото място с 1553 споменавания, следван от бързото пързаляне с кънки (1428) и спортът, който набира най-голяма популярност сред феновете на зимните игри - кърлинг (1395). Сноубордът (1211) е на четвърто място, пред шейните (1102) и спускането в алпийските ски (1038), докато „олимпийски игри“ е с „постижение“ от 5690 пъти.

Разбира се това е съвсем малка извадка, която има за цел да подскаже за интереса на феновете към отделните спортисти и дисциплини.

