Димитър Илиев е новият министър на младежта и спорта

  • 18 фев 2026 | 12:14
Димитър Илиев е новият министър на младежта и спорта

Новият спортен министър е Димитър Илиев.

Известният автомобилист Димитър Илиев е изборът на Андрей Гюров за креслото в ММС. 50-годишният софиянец вече има опит в политиката, след като беше начело на спортното министерство в редовното правителство на акад. Николай Денков.

Днес номинираният за министър-председател Андрей Гюров представи пред президента Илияна Йотова състава на своя кабинет.

Той е роден на 2 август 1975 година. Илиев е бивш рали състезател, като е осемкратен шампион на България и печели Рали България през 2007 година. Димитър Илиев е с висше образование от Националната спортна академия, специалност "Автомобилизъм". 

