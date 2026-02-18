Швеция е последният четвъртфиналист на хокейния турнир при мъжете на Олимпийските игри

Швеция победи Латвия с 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) и се к8асира за четвъртфинал на Олимпийския хокеен турнир в Милано-Кортина, където ще срещне отбора на САЩ. „Петима различни голмайстори, две попадения в рамките на 41 секунди и няколко щастливи рикошета бяха необходими на „Тре крунур“, за да преодолеят състава на Латвия“, написа вестник „Афтонбладет“ в онлайн-изданието си секунди след края на срещата. Така шведите оформиха осемте отбора, които остават в битката за титлата, а напрактика изненади липсваха.

В 10:55 минута на мача Швеция поведе в резултата, след като изстрелът на Йоел Ериксон Ек се отклони в кънките на Адриан Кемпе, а оттам шайбата влезе в латвийската врата. 41 секунди по-късно ударът на Мика Зибанежад от синята линия уцели коляното на Лукас Реймънд, след което се насочи към Габриел Ландеског, който пък изкара шайбата и я завъртя зад вратаря Елвис Мерзликинс.

Макар в 7-ата минута Швеция да стигна до трети гол, дело на Филип Форшберг, латвийците поизравниха играта и стигнаха до тяхното попадение в тази среща, което дойде след бърза атака и точен шут на Едуардс Тралмакс.

В третата част шведите вдигнаха темпото и вкараха още две попадения чрез Зибанежад и Вилиам Нюландер.

Срещата нямаше много здрави сблъсъци и общо пет пъти отборите оставаха с човек по-малко на леда. На вратата на скандинавците днес Якоб Маркстрьом отрази 20 изстрела.

По-рано днес Германия, Швейцария и Чехия постигнаха победи и също отиват към битките, които ще продължат утре.