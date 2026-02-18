Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. В Панагюрище почетоха най-добрите си спортисти с "Вечер на шампионите"

В Панагюрище почетоха най-добрите си спортисти с "Вечер на шампионите"

  • 18 фев 2026 | 01:05
  • 228
  • 0
В Панагюрище почетоха най-добрите си спортисти с "Вечер на шампионите"

Постиженията през изминалата година на спортистите на община Панагюрище и техните треньори бяха почетени на организираната от кмета Желязко Гагов „Вечер на шампионите“. На нея присъстваха олимпийци, световни и европейски шампиони.

Поводът за инициативата е отпадането на официалната церемония „Спортист на годината“, която за втора поредна година няма да се състои в общината.

Спортът е архитектура на здравето. Той, като невидим строител, издига гръбнакът ни прав, учи дробовете ни да дишат свобода, прави от всяка капка пот тухла в характера ни, каза кметът при откриването на събитието.

Сред официалните гости бяха олимпийският медалист по спортна гимнастика Йордан Йовчев и олимпийската медалистка по художествена гимнастика Ренета Камберова. Сред присъстващите бяха и световният и европейски шампион по самбо Иван Нетов и най-титулуваният автомобилен състезател в България Илия Царски, които са родом от Панагюрище, както и двукратната световна шампионка по модерни танци с панагюрски корени Алиса Георгиев.

Всички 28 спортни клуба бяха представени, като бяха отличени техните председатели, треньори и състезатели за личните им постижения.

Сред шампионите, които започват първите си стъпки в спорта в Панагюрище, са двама рекордьори на България, вписани във вечната ранглиста на леката атлетика в страната – Иван Иванов и Момчил Поптолев, бронзовият медалист от Световно първенство по самбо Иван Хърков и двукратният европейски шампион по кикбокс Иван Велев.

В музикалната част на събитието участваха гайдарите от Сдружение „Родопска памет“, певицата Мона, както и певци от Панагюрище.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

  • 17 фев 2026 | 16:25
  • 17611
  • 37
Всички победители в анкетата на БТА "Спортист на Балканите"

Всички победители в анкетата на БТА "Спортист на Балканите"

  • 16 фев 2026 | 17:13
  • 803
  • 0
Давид Попович: За мен е голяма чест да получа тази награда

Давид Попович: За мен е голяма чест да получа тази награда

  • 16 фев 2026 | 17:08
  • 868
  • 0
Карлос Насар: За мен е чест да се наредя до едни от най-добрите спортисти в света

Карлос Насар: За мен е чест да се наредя до едни от най-добрите спортисти в света

  • 16 фев 2026 | 16:40
  • 1761
  • 0
Карлос Насар трети в "Спортист на Балканите"

Карлос Насар трети в "Спортист на Балканите"

  • 16 фев 2026 | 16:26
  • 10362
  • 7
Лом се радва на обновената си спортна зала

Лом се радва на обновената си спортна зала

  • 16 фев 2026 | 15:24
  • 543
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 22335
  • 191
ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

  • 17 фев 2026 | 23:54
  • 18082
  • 1
Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

  • 17 фев 2026 | 21:37
  • 32678
  • 70
Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

  • 18 фев 2026 | 00:09
  • 8209
  • 2
Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

  • 17 фев 2026 | 17:27
  • 61101
  • 154
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

  • 17 фев 2026 | 16:56
  • 28048
  • 21