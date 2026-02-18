В Панагюрище почетоха най-добрите си спортисти с "Вечер на шампионите"

Постиженията през изминалата година на спортистите на община Панагюрище и техните треньори бяха почетени на организираната от кмета Желязко Гагов „Вечер на шампионите“. На нея присъстваха олимпийци, световни и европейски шампиони.

Поводът за инициативата е отпадането на официалната церемония „Спортист на годината“, която за втора поредна година няма да се състои в общината.

Спортът е архитектура на здравето. Той, като невидим строител, издига гръбнакът ни прав, учи дробовете ни да дишат свобода, прави от всяка капка пот тухла в характера ни, каза кметът при откриването на събитието.

Сред официалните гости бяха олимпийският медалист по спортна гимнастика Йордан Йовчев и олимпийската медалистка по художествена гимнастика Ренета Камберова. Сред присъстващите бяха и световният и европейски шампион по самбо Иван Нетов и най-титулуваният автомобилен състезател в България Илия Царски, които са родом от Панагюрище, както и двукратната световна шампионка по модерни танци с панагюрски корени Алиса Георгиев.

Всички 28 спортни клуба бяха представени, като бяха отличени техните председатели, треньори и състезатели за личните им постижения.

Сред шампионите, които започват първите си стъпки в спорта в Панагюрище, са двама рекордьори на България, вписани във вечната ранглиста на леката атлетика в страната – Иван Иванов и Момчил Поптолев, бронзовият медалист от Световно първенство по самбо Иван Хърков и двукратният европейски шампион по кикбокс Иван Велев.

В музикалната част на събитието участваха гайдарите от Сдружение „Родопска памет“, певицата Мона, както и певци от Панагюрище.