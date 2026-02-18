Норвегия не дава шанс на преследвачите в класирането по медали

Нови два златни медала прибраха днес спортистите от отбора на Норвегия в 11-ия ден от Зимната олимпиада в Милано-Кортина. „Викингите“ са шампиони в традиционната за тях северна комбинация, а също така и в ските-свободен стил, в дисциплината биг еър.

Домакините от Италия също взеха титла и то в директен спор със САЩ в мъжкото отборно преследване, като двете нации спорят здраво и за 2-ата победа в подреждането по нации.

Останалите шампиони във вторник, 17-и февруари, бяха от Франция, Канада и Германия. С успешния си ден в мъжкия бобслей германският състав вече е на 5-о място.

България е на 25-о място с два бронзови медала, спечелени от Тервел Замфиров (сноуборд) и Лора Христова (биатлон).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages