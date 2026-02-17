Популярни
  Sportal.bg
  Милано - Кортина 2026
  Чехия спази традицията и стигна олимпийските 1/4-финали

Чехия спази традицията и стигна олимпийските 1/4-финали

  • 17 фев 2026 | 20:47
  • 441
  • 1
Чехия спази традицията и стигна олимпийските 1/4-финали

Мартин Нечас записа гол и асистенция за отбора на Чехия при победата с 3:2 над Дания в плейофния кръг на мъжкия хокеен турнир на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026.

Поставените под №8 чехи се класираха за четвъртфиналите, където в сряда ще се изправят срещу водача в схемата Канада от 17:40 часа българско време. Чехия достига до четвъртфиналите на всички шест олимпийски турнира, в които участват играчи от НХЛ.

Роман Червенка също се отчете с гол и асистенция, а Лукаш Достал направи 24 спасявания за Чехия, която по-рано в предварителната фаза загуби с 0:5 от Канада на 12 февруари. За Дания точни бяха Александър Труе и Ник Олесен, а вратарят Фредерик Андерсен завърши мача с 28 спасявания.

След напрегнат и предпазлив първи период, във втория паднаха пет гола, като четири от тях бяха отбелязани в рамките на 5 минути и 45 секунди.

Нечас откри резултата за Чехия за 1:0 в числено предимство в 5:39 минута. При наказание за висока тояга на Ларс Елер чехите разиграха шайбата, докато Филип Хронек намери Нечас, който с мощен удар прати шайбата във далечния ъгъл. Това беше едва вторият гол на Чехия при числено предимство на турнира.

Труе изравни за 1:1 в 9:02 минута след двойно подаване с Йоаким Блихфелд, който бе зад голлинията. Върнатият пас бе засечен от въздуха и вкаран в мрежата, преди Достал да успее да реагира.

Чехите отново излязоха напред в 10:15 минута, когато Давид Кампф зае позиция пред вратата, пребори защитата и отклони пас на Ян Рута покрай Андерсен за 2:1.

Роман Червенка увеличи аванса на 3:1 в 11:24 минута, след като получи подаване от Давид Пастърняк, излезе встрани и с прецизен удар прати шайбата над ръкавицата на Андерсен.

Олесен намали на 3:2 с гол при числено предимство в 17:12 минута. Той получи пас от Оскар Фискер Молгор на голлинията, завъртя се към слота и с бърз изстрел преодоля Достал.

30-годишният Олесен вече има четири гола на турнира и дели първото място при реализаторите с Тим Щюцле (Германия) и Маклин Селебрини (Канада). Олесен е единственият играч извън НХЛ с повече от едно попадение на турнира.

