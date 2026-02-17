Чехия спази традицията и стигна олимпийските 1/4-финали

Мартин Нечас записа гол и асистенция за отбора на Чехия при победата с 3:2 над Дания в плейофния кръг на мъжкия хокеен турнир на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026.

Поставените под №8 чехи се класираха за четвъртфиналите, където в сряда ще се изправят срещу водача в схемата Канада от 17:40 часа българско време. Чехия достига до четвъртфиналите на всички шест олимпийски турнира, в които участват играчи от НХЛ.

Роман Червенка също се отчете с гол и асистенция, а Лукаш Достал направи 24 спасявания за Чехия, която по-рано в предварителната фаза загуби с 0:5 от Канада на 12 февруари. За Дания точни бяха Александър Труе и Ник Олесен, а вратарят Фредерик Андерсен завърши мача с 28 спасявания.

След напрегнат и предпазлив първи период, във втория паднаха пет гола, като четири от тях бяха отбелязани в рамките на 5 минути и 45 секунди.

Нечас откри резултата за Чехия за 1:0 в числено предимство в 5:39 минута. При наказание за висока тояга на Ларс Елер чехите разиграха шайбата, докато Филип Хронек намери Нечас, който с мощен удар прати шайбата във далечния ъгъл. Това беше едва вторият гол на Чехия при числено предимство на турнира.

Martin Necas and David Pastrnak helped Czechia move on in the Olympic qualification playoff 👏



They will meet Canada in the men's quarterfinals! pic.twitter.com/O46PdbHrTr — SportsCenter (@SportsCenter) February 17, 2026

Труе изравни за 1:1 в 9:02 минута след двойно подаване с Йоаким Блихфелд, който бе зад голлинията. Върнатият пас бе засечен от въздуха и вкаран в мрежата, преди Достал да успее да реагира.

Чехите отново излязоха напред в 10:15 минута, когато Давид Кампф зае позиция пред вратата, пребори защитата и отклони пас на Ян Рута покрай Андерсен за 2:1.

Canada 🇨🇦 and Czechia 🇨🇿 are set to faceoff in the Olympic knockout stages for the first time since 1998 semis which is widely viewed as one of the best Olympic Hockey Games EVER. 🔥



Czechia (then Czech Republic) beat Canada 2-1 in a shootout en route to gold. 🇨🇿🥇 pic.twitter.com/1zwBksTwRE — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) February 17, 2026

Роман Червенка увеличи аванса на 3:1 в 11:24 минута, след като получи подаване от Давид Пастърняк, излезе встрани и с прецизен удар прати шайбата над ръкавицата на Андерсен.

Олесен намали на 3:2 с гол при числено предимство в 17:12 минута. Той получи пас от Оскар Фискер Молгор на голлинията, завъртя се към слота и с бърз изстрел преодоля Достал.

30-годишният Олесен вече има четири гола на турнира и дели първото място при реализаторите с Тим Щюцле (Германия) и Маклин Селебрини (Канада). Олесен е единственият играч извън НХЛ с повече от едно попадение на турнира.