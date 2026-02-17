Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Церемониален край на покосена от тежки контузии кариера

  • 17 фев 2026 | 20:24
  • 862
  • 0
Ей Джей Джинис сложи емоционален край на състезателната си ски кариера, като направи церемониално последно спускане на Олимпийските игри Милано – Кортина 2026.

Гръцката звезда имаше успешна кариера по пистите, като спечели сребърни медали в слалома на Световното първенство през 2023 г. в Куршевел, както и на старт от Световната купа в Шамони същата година.

31-годишният състезател се надяваше този месец да направи своя олимпийски дебют, но бе принуден да окачи ските заради поредица от усложнения след контузия в коляното, които сложиха край на надеждите му да се състезава на най-високо ниво. Въпреки това той получи възможност да се сбогува със спорта по достоен начин, като спокойно се спусна по трасето под аплодисментите на фенове и съперници.

„Залят съм от емоции“, каза Джинис. „Ски кариерата ми приключва днес на най-голямата сцена в света и не бих могъл да бъда по-щастлив. Лудо е – влизаш на старта и усещането е сякаш си в храм.

Появява се напрежението, нервността – всичко това. Дори и да не се състезавах днес, това е инстинкт, който си остава. Когато излезеш от стартовата врата, започваш да мислиш за кариерата си и какво е означавал ски спортът за теб – треньорите отстрани, които ме окуражаваха, отношенията, които съм изградил през годините. Това беше магическо усещане.

В началото на сезона се надявах да бъда претендент на тези Игри – това щеше да бъде първата ми Олимпиада, но съм благодарен на организаторите, че ми дадоха възможност за последно спускане на това монументално събитие. Наистина съм много благодарен“, каза скиорът.

Първоначално Джинис се състезаваше за САЩ, но по-късно смени спортното си гражданство и започна да представлява страната, в която е роден – Гърция. През годините той преодоля множество контузии, за да спечели престижни медали, но настоява, че най-голямото постижение в кариерата му са приятелствата, които е създал.

„Честно казано, разбира се, гледам назад към резултатите“, каза той. „Имах страхотни класирания в Световната купа, а медалът от Световното първенство очевидно се откроява. Но за мен най-сладката част от кариерата са хората, които срещнах по пътя. Тези хора ще бъдат част от живота ми до края на дните ми. Това е най-важното, което получих от ски кариерата си.“

Коментаторският екип на TNT Sports и HBO Max също отбеляза колко сериозно влияние са оказали контузиите върху кариерата на Джинис.

„Ей Джей Джинис, състезаващ се за Гърция, се сбогува с един наистина блестящ път в спорта“, каза коментаторът Ед Дрейк. „За съжаление, това се превърна в надпревара с времето за възстановяване от тежка травма на предната кръстна връзка, която в крайна сметка го принуди да сложи край на кариерата си.

Тялото просто не издържа на натоварването, а усложненията след операцията на коляното означаваха, че бившият сребърен медалист от световно първенство трябва да се оттегли. Гръцкият президент заяви, че е изключително горд, че е могъл да нарече Ей Джей гръцки скиор.

Това е моментът, в който тялото те предава – способностите и гладът за успех все още бяха там", обобщава коментаторът.

