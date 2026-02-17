Тони Синапов: Тръгвам си с добри чувства от Олимпиадата

Българският биатлонист Антон Синапов заяви, че си тръгва с добри чувства от Олимпийските игри в Милано – Кортина след края на мъжката щафета на 4 по 7.5 километра, в която България се класира на 12-то място.

Пред събралите се журналисти Синапов разкри, че от началото на Олимпиадата има проблеми със синузит, който не му е позволил да се представи оптимално. Той записа едно 69-то място в индивидуалния старт на 20 километра, след което се класира 82-ри в спринта на 10 километра преди да бъде част от днешната щафета, в която той беше на последния пост.

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

„Специално днес, а и като цяло, си тръгвам с добри чувства (от Олимпийските игри). Наистина съм много доволен от щафетата. Въпреки че от първия ден на Олимпиадата имах проблем със синузита, бягах с възпален синузит. Дори вчера и днес имам болки в гърлото, но не съм дошъл тук да се оправдавам. Не съм дошъл да се отказвам при най-дребните неща, дошъл съм да се боря до край и съм радостен, че днес аз и отбора като цяло да покажем едно добро бягане, един добър стандарт на стрелбата, така постигнахме добър резултат.



„Борих се по последна обиколка. Успях да задмина естонците, жалко, че не успях да се преборя с поляците, но, доволен съм. Спрямо предните стартове съм радостен, че днес ми се получиха нещата.



„За себе си мога да кажа, че от всички функционални изследвания, които правихме през годината, аз бях най-подготвен от всички години назад. Но в същото време резултатите ми бяха най-слаби от всички олимпиади досега. Зимните спортове зависят много от странични неща, много са факторите за един добър резултат. Болестите са един от тези фактори. Аз сам съм си виновен, че не успях да се съхраня до край, да съм здрав и да покажа най-добра форма и резултати. Но, това е. Както в живота, така и в спорта, понякога трябва да имаш малко късмет и шанс“, каза Синапов пред българските журналисти в Антхолц.

