84-годишен фотограф все още преследва перфектния ъгъл след 30 олимпиади

Фотографът Джулиано Бевилакуа, който е ветеран в отразяването на Олимпийски игри, се завърна в търсене на перфектния ъгъл, когато миналата седмица снимаше мъжкото фигурно пързаляне в Милано.

Колегите поздравиха топло 84-годишния италианец, отдавайки почит на човека, отразил общо 30 летни и зимни олимпийски игри, както и 15 световни първенства по футбол. Джулиано Бевилакуа поддържа ентусиазма, който е имал в ранните си години на фоторепортер.

"На следващите Летни игри в Лос Анджелис през 2028 година се надявам също да бъда там, защото леката атлетика е спортът, който харесвам най-много", каза той, цитиран от световните агенции.

Бевилакуа, роден на 65 километра на юг от Милано в град Вогера, е пътувал по света не само заради спорта и Олимпийските игри, но и за да снима видни личности, включително президентите на САЩ Джими Картър и Роналд Рейгън през миналия век. Той постигна собствен рекорд, завръщайки се на родна земя за Игрите в Милано-Кортина.

"Първата ми Олимпиада беше в Токио през 1964 година", каза още работещият на свободна практика фоторепортер.

Джулиано Бевилакуа сега живее в Испания със семейството си и продължава да следва страстта си към фотографията. Любимата му снимка е от състезание във Формула 1.

"Тази, която направих на Аертон Сена в Монте Карло. Може би беше през 1988 или 1989 година. Спомням си за трудността да получа това, което искам, използвайки типичните трикове на фотографите. Сравнявам моята работа със собственик на малък квартален магазин, който винаги се е борил да оцелее срещу големите вериги супермаркети", спомня си още той.