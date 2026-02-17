Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Франция отстрани от Олимпиадата побойника Пиер Кринон

  • 17 фев 2026 | 13:32
  • 221
  • 0
Френският национал Пиер Кринон няма да участва повече в мъжкия олимпийски турнир по хокей на лед, съобщиха от Френската федерация по хокей на лед (FFHG), след като защитникът получи наказание за нарушение до края на двубоя в последния мач от груповата фаза с Канада заради сбиване.

Кринон се сблъска с канадеца Том Уилсън седем минути преди края на загубата на Франция с 2:10 в неделя, като и двамата играчи получиха двеминутно наказание за грубо поведение, както и 25-минутно наказание за бой, което не е разрешено на Игрите, пише Ройтерс.

Националът беше привикан на среща с Пиер-Ив Жербо, президент на FFHG и заместник-ръководител на френската делегация, за да даде обяснение. Въпреки че Международната федерация по хокей на лед (IIHF) не е предприела допълнителни санкции срещу играчите, френската федерация също беше недоволна от поведението на Кринон, след като той напусна леда.

„Провокативното поведение на Пиер Кринон, когато напусна леда, въпреки че току-що беше изключен от мача за бой, представлява явно нарушение на олимпийския дух и също така подкопава ценностите на нашия спорт. Следователно беше взето решение, в пълно съгласие с Френския национален олимпийски комитет, да не се допуска участието му в следващия мач/мачове от олимпийския турнир“, се казва в изявлението на FFHG.

Франция, която завърши на последно място в група А без спечелени точки, ще се изправи срещу Германия в плейофния кръг във вторник, където победителят ще се класира за четвъртфиналите и ще срещне Словакия.

Още от Милано - Кортина 2026

Канада и САЩ в битка за олимпийското злато в женския хокей

  • 17 фев 2026 | 08:49
  • 1114
  • 1
Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 6 златни медала очакват своите нови притежатели

  • 17 фев 2026 | 07:44
  • 9519
  • 1
Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

  • 17 фев 2026 | 07:11
  • 15152
  • 10
Норвегия остава лидер по медали на Игрите в Милано-Кортина

  • 17 фев 2026 | 01:25
  • 3946
  • 4
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: шест комплекта медали бяха раздадени днес

  • 17 фев 2026 | 01:06
  • 20444
  • 11
41-годишната Майерс Тейлър взе златото на единичен бобслей за жени

  • 17 фев 2026 | 00:40
  • 1137
  • 4
Водещи Новини

Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

  • 17 фев 2026 | 13:35
  • 2572
  • 5
Бербатов фаворит за спортен министър

  • 17 фев 2026 | 12:45
  • 12382
  • 39
Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

  • 17 фев 2026 | 11:01
  • 19315
  • 49
Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

  • 17 фев 2026 | 10:36
  • 16929
  • 30
Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

  • 17 фев 2026 | 07:11
  • 15152
  • 10
Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 6 златни медала очакват своите нови притежатели

  • 17 фев 2026 | 07:44
  • 9519
  • 1