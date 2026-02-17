Франция отстрани от Олимпиадата побойника Пиер Кринон

Френският национал Пиер Кринон няма да участва повече в мъжкия олимпийски турнир по хокей на лед, съобщиха от Френската федерация по хокей на лед (FFHG), след като защитникът получи наказание за нарушение до края на двубоя в последния мач от груповата фаза с Канада заради сбиване.

Кринон се сблъска с канадеца Том Уилсън седем минути преди края на загубата на Франция с 2:10 в неделя, като и двамата играчи получиха двеминутно наказание за грубо поведение, както и 25-минутно наказание за бой, което не е разрешено на Игрите, пише Ройтерс.

VOLANO PUGNI IN CANADA-FRANCIA



Rissa tra il canadese Tom Wilson e il francese Pierre Crinon: entrambi puniti con una penalità di gioco per cattiva condotta pic.twitter.com/eC9me3Yjtc — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 15, 2026

Националът беше привикан на среща с Пиер-Ив Жербо, президент на FFHG и заместник-ръководител на френската делегация, за да даде обяснение. Въпреки че Международната федерация по хокей на лед (IIHF) не е предприела допълнителни санкции срещу играчите, френската федерация също беше недоволна от поведението на Кринон, след като той напусна леда.

„Провокативното поведение на Пиер Кринон, когато напусна леда, въпреки че току-що беше изключен от мача за бой, представлява явно нарушение на олимпийския дух и също така подкопава ценностите на нашия спорт. Следователно беше взето решение, в пълно съгласие с Френския национален олимпийски комитет, да не се допуска участието му в следващия мач/мачове от олимпийския турнир“, се казва в изявлението на FFHG.

Франция, която завърши на последно място в група А без спечелени точки, ще се изправи срещу Германия в плейофния кръг във вторник, където победителят ще се класира за четвъртфиналите и ще срещне Словакия.