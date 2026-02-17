Тръмп може да присъства на финала на мъжкия турнир по хокей на лед на Олимпийските игри

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да присъства на финалния мач от мъжкия хокеен турнир на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина, но само при условие че националният отбор на САЩ се класира за него. Информацията е на италианското издание Corriere della Sera.

Според източника, италианската префектура и полиция вече са започнали да разработват планове за организацията на сигурността. Те ще се основават на протоколите, приложени по време на неотдавнашното посещение в Италия на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.

Съществува и вероятност Тръмп да посети церемонията по закриването на Олимпиадата, която ще се проведе във Верона.

На четвъртфиналите на олимпийския турнир хокейният отбор на САЩ ще се изправи срещу победителя от двубоя между Швеция и Латвия.

Снимки: Gettyimages